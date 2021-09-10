Rüyada Balon Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Uçan Balon Görmek Ne Demek?

Rüyada uçan balon görmek ne demek hayatınızdaki değişikliklerle birlikte incelenmelidir. Bu yüzden biraz daha derinlere inelim ve rüyanızı yorumlamaya çalışalım.

RÜYADA BALON GÖRMEK

Rüyada balon görmek hayallerinizin peşinden gittiğinizi anlatır. Bu hayallerden bir kısmı gerçekçi olmayabilir ve sizi düş kırıklığına uğratabilir. Planlarınızı tekrar gözden geçirecek ve bir B planı yapacaksınız.

RÜYADA UÇAN BALON GÖRMEK

Rüyada uçan balon görmek ise hayal dünyanızın çok geniş olduğuna delalettir. Eğer karşı cinsle ilgili bazı hayalleriniz varsa bunların gerçekçi olup olmadığını tekrar gözden geçirmelisiniz. Karşınızda sizin kadar renkli dünyası olmayan bir kişi olabilir. Eğer kariyer hayatınızla ilgili beklentileriniz varsa bunları düşürmeli ve daha gerçekçi planlar yapmanın zamanı gelmiş olabilir. Rüyada uçan balona binmek seyahat olarak yorumlanır. Eğer özel hayatınızla ilgili beklentileriniz varsa bunların gerçekleşmesi için ayaklarınızın yere basması gerektiğini anlatır.

RÜYADA BALONLA UÇMAK

Rüyada balonla uçmak ise bir seyahate çıkacağızı müjdeler. Uzun zamandır gitmek istediğiniz yere gidecek, görmek istediklerinizi göreceksiniz. Yanınızda sevdiğiniz insanlar olacak ve kaliteli vakit geçireceksiniz.

RÜYADA BALON ŞİŞİRMEK

Rüyada balon şişirmek yakın zamanda yapacağınız bir kutlamaya işarettir. Bir düğün, bir nişan ya da bir akraba eğlencesine katılabilirsiniz. Eğer balon şişirirken patladığını gördüyseniz aile içinde bir kavgaya şahit olacaksınız demektir.

RÜYADA BALON PATLATMAK

Rüyada balon patlatmak genelde iyi yorumlanmaz. Bir kavga, bir anlaşmazlık ya da hayallerin yıkılışı olarak ifade edilir. Yine de balonun patlaması gerilim biteceği için ferahlık anlamını da taşır.

RÜYADA KIRMIZI BALON GÖRMEK

Rüyada kırmızı balon görmek korkularınızı temsil eder. Kırmızı gergin bir renktir, bu yüzden korkularınızla yüzleşmeniz ve çıkaracağınız dersi çıkarmanız gerekiyor olabilir.

RÜYADA MAVİ BALON GÖRMEK

Rüyada mavi balon görmek huzurlu günlere yaklaşacağınızı ve kendinizi bir kuş kadar özgür hissedeceğinizi müjdeler. Eğer bulunduğunuz yerden memnun değilseniz bir taşınma yaşayabilirsiniz.

RÜYADA BEYAZ BALON GÖRMEK

Rüyada beyaz balon görmek ise kalbinizin temizliği sayesinde ummadığınız bir olay yaşayacağınızı müjdeler. Geçmişinizde yaptığınız bir iyiliğin karşılığını maddi ve manevi olarak alacaksınız.

RÜYADA BALONA BİNMEK

Rüyada balona binmek özel hayatınızdaki beklentilerinizle ilgilidir. Bir süredir hayal ettiğiniz o kişinin sizinle ilgilenmesini bekliyor olabilirsiniz. Oysa etrafınızda sizden hoşlanan başka insanlar olabileceğini es geçebilirsiniz. Bu kişileri tekrar incelemenizde fayda var.

RÜYADA BALON UÇURMAK

Rüyada balon uçurmak ise çocukluğunuzla ilgili olayların sizi halen etkilemekte olduğunun habercisidir. Küçüklüğünüzde yaşadığınız bir olayın etkilerinden kurtulmak için destek alabilirsiniz. Ya yakın bir dostunuzdan ya da bir uzmandan görüş alacaksınız. Bu görüşle beraber öz eleştiri yapacak ve geçmişin esaretinden kurtulacaksınız.