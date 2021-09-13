Rüyada Bardak Kırmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Çay Bardağı Kırmak Ne Demek?

Bilinçaltımızda yaşanan olayların çok farklı etkileri olmaktadır. Bu etkileri rüyalarımızda sembolik olarak görmek mümkündür. Rüyada çay bardağı kırmak ne demek? Bunun hislerinizle olan ilgisine değinmeye çalışacağız.

RÜYADA BARDAK KIRMAK

Rüyada bardak kırmak, bardak tuzla buz olduysa güzel anlamlara yorulur. Hane içine bakan kem bir gözden kurtulduğunuzu, ya da kötülüğün kötülük yapan kişiye geri döndüğünü düşünebiliriz. Rüyada bardak kırılması gündeminizdeki olaylara göre değişiklik gösteren bir semboldür. Eğer kırgınlık yaşadığınız birisi varsa onunla işleri düzelteceksiniz demektir. Eğer iş hayatınızla ilgili bir beklentiniz varsa doğru anı beklemeniz hayırlı olacaktır.

RÜYADA ÇAY BARDAĞI KIRMAK

Rüyada çay bardağı kırmak ise kariyer hayatınızla ilgilidir. Bir süredir karar vermek istediğiniz değişiklik için doğru an bu an olabilir. Eğer böyle bir planınız yoksa harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir sürece giriyorsunuz demektir.

RÜYADA BARDAK FIRLATIP KIRMAK

Rüyada bardak fırlatıp kırmak uzun süredir gergin olduğunuz biriyle yaşayacağınız yüzleşmeye işarettir. Bu hayırlı bir yüzleşme olacaktır. Çekincelerinizi ve kırgınlıklarınızı bir tarafa bırakıp sakince dinleyeceksiniz. İyi bir dinleyici olmanız karşı tarafta da iyi bir etki bırakacak. Sonucunda işlerin tatlıya bağlanacağını müjdeleyebiliriz.

RÜYADA CAM BARDAK KIRMAK

Rüyada cam bardak kırmak tansiyonun düşeceğine delalettir. Her zaman sert baktığınız bir olaya bu sefer farklı açıdan bakacaksınız. Yaşayacağınız tartışmada ortamı yumuşatan, objektif bakan kişinin siz olacağınızı söyleyebiliriz. Bu durum sizi tanıyan kişiler tarafından da takdirle karşılanacak.