Rüyada Battaniye Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Battaniye Almak Ne Demek?

Rüyanın içinde battaniyeyi çeşitli şekillerde görmeniz, rüyanın genel anlamını etkiler. Battaniye görmek başka, battaniye yıkamak başka anlamlara gelir. Rüyada battaniye almak ne demek? Bunların da detaylandırmalarını yapacağız.

RÜYADA BATTANİYE GÖRMEK

Rüyada battaniye görmek gördüğünüz battaniyeye göre değişik yorumlanır. Eğer battaniye yeni ve güzelse bir evlilik ya da yeni bir ilişki olarak yorumlayabiliriz. Hayatınızda bir eşiniz varsa onunla aşk tazeleyeceğiniz günler çok yakındır. Eğer battaniye eski ve kötü görünüyorsa ilişkinizde yolunda gitmeyen bir şeyler olabilir. Bu durumda sakince hareket edeceksiniz. Karşınızdaki insanı önyargısız bir şekilde gözlemleyecek ve en hayırlı kararı alacaksınız. Yine de ön planda sizin duygularınız olacak.

RÜYADA BATTANİYE ALMAK

Rüyada battaniye almak ise yeni bir heyecan olarak yorumlanır. Hayatınızda bir süredir monoton giden şeylerin tersine döneceğini müjdeler. Battaniye umutlarınızı ve hayallerinizi sembolize eder. Onun için hayata daha olumlu bakacağınızı söyleyebiliriz. Yeni eşyalar kendinizi yenileyeceğiniz hakkında da ipucu verebilir. Kendinizde memnun olmadığınız şeyleri fiziksel olarak değiştirecek ve hayata daha kararlı bir duruşla bakacaksınız.

RÜYADA BATTANİYE YIKAMAK

Rüyada battaniye yıkamak yolunda gitmeyen şeyler için çaba göstereceğinizi ifade eder. Yıkamak ya da yıkanmak temizlik ve huzuru sembolize ettiğinden hayatınızın huzuru için çabalayacağınızı düşünebiliriz. Düzlüğe ve huzura çıkmanız için yine en önemli şey sizin bakış açınız olacak.

RÜYADA BATTANİYE KATLAMAK

Rüyada battaniye katlamak ise size zarar veren zehirli bir ilişkiden kurtulmak olarak yorumlanır. Bu ilişki illa bir gönül ilişkisi olmak zorunda değildir. Arkadaşlık ya da akrabalık ilişkilerinizi de gözden geçirebilirsiniz. Bu kişiyle konuştuktan sonra hayır demenin güzelliğini tekrar hatırlayacaksınız.

RÜYADA PEMBE BATTANİYE GÖRMEK

Rüyada pembe battaniye görmek hane içine yeni bir üyenin katılacağını müjdeleyebilir. Eğer gündemde böyle bir konu yoksa ailenin gençleriyle ilgili güzel bir haber alabilirsiniz.

RÜYADA MAVİ BATTANİYE GÖRMEK

Rüyada mavi battaniye görmek bir süredir aradığınız evi bulmanız olarak yorumlanır. Eğer mavi ve desenli bir battaniye gördüyseniz tatille ilgili planlar yapacaksınız.

RÜYADA KAHVERENGİ BATTANİYE GÖRMEK

Rüyada kahverengi battaniye görmek ailenizden yaşlı bir kişiyi ziyaret edeceğinize işaret eder. Bu kişi uzakta olabilir ve birkaç gün yanında kalmanız size de iyi gelecektir.