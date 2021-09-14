Rüyada saç taramak ne anlama gelir? Rüyada başkasının ve kendi saçını taramak ne demek?

Rüyada saç taradığını görmek, genellikle olumlu anlamlarda yorumlanır. Bu yorumlardan en yaygın olanı, kişinin kendisinin iyi niyetli ve insanlara faydalı davranışlarının olacağına yöneliktir. Rüyasında saç taradığını gören kişi bunlara ek olarak, en az ailesi kadar değer vereceği gerçek arkadaşlıklar ve dostluklar kuracağını düşünebilir. Rüyada saç taradığını görmenin bir diğer yorumu ise rüya sahibinin uzun bir seyahate çıkacağı yönündedir.

RÜYADA BAŞKASININ SAÇINI TARAMAK

Rüyada kendi saçını taramak yukarıda sözü edilen olumlu anlamlarda yorumlanır. Ancak bir kişi rüyasında kendisinin değil de başka birinin saçını taradığını görürse, bu rüya kendi saçını taramanın tersine, olumsuz anlamlara yorumlanır. Rüyada başkasının saçını taramak, rüyayı gören kişinin hayal kırıklıkları ve mutsuzluk verici olaylar yaşayabileceği anlamına gelir. Bu tür bir rüya görmek, olumsuz ve üzücü haberlerin geleceğine ya da güvenilen kişiler tarafından aldatılacağına delalet eder.

RÜYADA SAÇ TARAMAK VE DÖKÜLMESİ

Rüyasında saç taradığını gören kişi, aynı zamanda saçının tararken döküldüğünü görmüşse, bu rüya sahibi için olumsuz anlamlar yönünde yorumlanır. Rüyada saç tararken saçın döküldüğünü gören kişi, yaşamında bazı olumsuz ve can sıkıcı durumlarla karşılaşabilir ya da haksızlığa uğrayabilir. Taranan saçın dökülmesi, tüm bunlara ek olarak maddi kayıpların olabileceği yönünde de yorumlanabilir.

RÜYADA UZUN SAÇ TARAMAK

Rüyada taranan saçın uzun olması, son derece olumlu anlamlarla yorumlanır. Aile yaşamında mutluluk, iş yaşamında ise başarı ve gelir artışı yönünde yorumlanabilir.

RÜYADA KISA SAÇ TARAMAK

Rüyada kısa saç taramak da olumlu çağrışımlara sahiptir. Ancak uzun saç taramak daha da olumlu anlamlarda yorumlanır.

RÜYADA ISLAK SAÇ TARAMAK

Rüyada taranan saçın ıslak olması, maddi bakımdan çok olumlu yönde yorumlanır. Islak saç taramak, son derece yüksek düzeyde bir zenginliğe ve lüks bir yaşama işaret eder.