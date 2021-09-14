Rüyada telefonun kırılması ne anlama gelir? Rüyada telefonun camının ve ekranının kırılması anlamı ne demek?

Telefonlar, rüyalarımıza çok farklı şekilde girebiliyorlar. Özellikle günlük yaşamımızda Çok kullandığımız bu aletler, rüyalarımıza çok sık girmektedirler. Bu nedenle, konu hakkında rüya yorumcularının ne söylediğini merak ederiz. Eğer rüyanızda telefon kırdığınızı ya da telefon ekranı kırıldığını gördüyseniz bu içeriğimiz tüm sorularınıza yanıt olacaktır.



RÜYADA TELEFON KIRILMASI



Rüyada telefon kırılması, ne yazık ki rüyayı gören kişinin çok kötü bir haber alacağının işaretidir. Rüyayı gören kişi, özellikle akrabaları ile arasında anlaşmazlıklar yaşayacaktır ve sevdiği kişiyle de arasında sürtüşmeler yaşanacaktır. Rüyada telefonun kırılması, diğer rüya yorumcularına göre ise, rüyayı gören kişinin etrafındaki insanlara karşı duyarsız ve duygusuz olacağını işaret etmektedir. Genel olarak telefon, haber almak ile ilişkilendirilmektedir. Bundan dolayı rüyada telefonun kırılması da, rüyayı gören kişinin alacağı haberin tatsız bir haber olacağı anlamını taşımaktadır. Ya da, kötü bir şey yaşanacağı ve rüya sahibinin bunun haberini alamayacağı anlamına gelmektedir.

RÜYADA TELEFON EKRANI KIRILMASI



Rüyada telefon ekranı kırılması, rüya sahibi kişinin etrafında bulunanlar ile ve çok samimi olduğu bir kişi ile kötü bir olay yaşayacağına dair bir işaret olarak kabul edilmektedir. Rüyada telefon camının kırılması, rüyayı gören kişinin beklediği bir müjdeli haber varsa, o haberin gelmeyeceğine dair de kuvvetli bir işarettir. Görülen bu rüya, rüya sahibi kişinin oldukça zor ve ağır günler geçirmesi sebebiyle, ailesi ile arasına mesafe gireceğine de işaret etmektedir.



Başka bir yorumcuya göre ise, rüyada telefon ekranının kırılması demek, rüyayı gören kişinin gerçek anlamda çok zor hayat koşullarıyla mücadele edeceğine dair kuvvetli bir işarettir. Rüya sahibi kişi, bu mücadeleden galip çıkacaktır ve muradı gerçek olacak, güzel bir aile kuracaktır. Eğer kişi hali hazırda evli ve çocuklu ise, ailesindeki bağlar sıkılaşacak ve mutluluk pekişecektir. Rüya sahibi bekar ise gönlüne göre bir eş elde edecek ve evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyecektir. Aynı şekilde, bu tabire göre rüyayı gören kişi tüm maddi sıkıntılarından yakın zamanda kurtulacaktır.

RÜYADA TELEFONUN DÜŞÜP KIRILMASI



Rüyada telefonun düşüp kırılması, rüya sahibi kişinin geçireceği kötü bir dönemin işareti olarak kabul edilmektedir. Rüya sahibi kişi, çok üzülüp gözyaşı dökeceği bir haber alacaktır. Bununla da kalmayacak, rüya sahibi kişi, farklı olumsuz durumlarla da karşılaşacaktır. Tüm bunlar rüya sahibinin depresyona girmesini sağlayacak, kişinin huzur ve mutluluğunun bozulmasını sağlayacaktır. Bu rüyayı gören kişinin stresli günler geçirmesi beklenmektedir.



Diğer bir rüya yorumcusuna göreyse, rüyada telefonun düşüp kırılması olumlu bir işarettir. Rüyayı gören kişinin sorumluluk bilinci olduğuna ve etrafındaki insanlarla konuşarak anlaşma yöntemini her zaman uygulayacağına işaret etmektedir.

RÜYADA CEP TELEFONU KIRILMASI



Rüyada cep telefonu kırılması, rüyayı gören kişinin yakın zamanda ruh halinin pek iyiye gitmediğine dair bir işarettir. Rüyayı gören kişi, özellikle çevresinde sevdiği insanları üzecek ve onları istemeden de olsa incitecektir. Ayrıca, rüyada cep telefonu kırıldığını gören kişi, zaman içerisinde kendi kabuğuna çekilecek, aile, akraba ve dostlarından uzaklaşacaktır. Gittikçe yalnızlaşacak olan rüya sahibi, bu duruma paralel olarak depresyona da girecektir. Bu rüyayı gören kişiye yakın zamanda yaşayacaklarına karşın güçlü durması ve sağlam irade göstermesi tavsiye edilmektedir.