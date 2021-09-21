Rüyada börek yemek ne anlama gelir? Rüyada börek yapmak ne demek?

Birden çok çeşidi bulunan börek 7 den 70 e kendini sevdiren bir yiyecektir. İçeriğindeki malzemenin değişmesi ile bazen akşam yemeği bazen ise 5 çaylarında midemi doyuran bu güzel yiyecek rüyalarımıza da girmektedir. Her rüyada olduğu gibi insanlar gördükleri rüyaların anlamlarını merak eder ve araştırır. Peki, kişinin rüyasında börek yemesi veya börek yapması ne anlama gelmektedir?

RÜYADA BÖREK GÖRMEK

Rüya yorumcuları tarafından iki farklı şekilde yorumlanan rüyalardandır. Bir yoruma göre rüyada börek görmek sevince, aniden gelecek mutluluğa, düşünülerek atılacak olan adımların sonunda büyük kazançlar elde edilmesine ve maddi refaha çıkmaya işarettir. Bazı rüya yorumcularına göre ise rüyada börek görmek, rüyayı gören kişinin arkasından dönen dedikoduların ve kötü sözlerin işareti sayılabilir. Rüya sahibinin çevresinde bulunan kötü insanlar tarafından dedikodusu yapılmaktadır ve rüya sahibi bu kişileri fark edecektir.

RÜYADA BÖREK YEMEK

Hayırlı yorumlanan, helal kazanç ve iş anlamına gelen rüyadır. Rüyasında börek yediğini gören kişi helal ve hayırlı yoldan kazanç elde eder ve bu kazanç ile büyük mutluluklar yaşar. Mutluluk, hayırlı nimet ve bol kazanç anlamına gelmektedir. Rüyada undan yapılan yiyecekler görmek nimete ve kazanca delalet etmektedir.

RÜYADA BÖREK YAPMAK

Rüya sahibinin hane içinde de iş hayatında da rahata ve huzura ermesi anlamına gelir. Rüyasında börek yaptığını gören kişi birden fazla yerden kısmeti açılır ve bütün kısmetlerinden hayırlı sonuçlar elde eder. Aynı zamanda kişinin rüyasında börek yaptığını görmesi rüyayı gören kişinin kendi kazancı ile birçok insana yardım edecek iyi yürekli biri olduğu anlamına da gelir.

RÜYADA SU BÖREĞİ GÖRMEK

Rüyayı gören kişinin iç sıkıntılarına yorumlanan bir rüyadır. Kişi rüyasında su böreği görürse bu beli bir süre daha sıkıntılarının devam edeceği, anlaşma sağlamaya çalıştığı insanlarla anlaşamayacağı ve kendi içine daha da kapanacağı anlamına gelir. Aile içinde yaşanan fikir ayrılılarından doğan huzursuzlukların bir süre daha devam edeceği şeklinde de yorumlanır.

RÜYADA BÖREK AÇMAK

Helal yolla kazanılan kazancın artacağı şeklinde yorumlanan rüyalardandır. Bu rüyayı gören kişinin dünya üzerinde mal ve mülk sahibi olacağı tabir edilir.

RÜYADA PİŞMİŞ BÖREK GÖRMEK

Rüyayı gören kişinin zorluklar ile kazandığı mutluluğu koruması, mutluluğu için savaşması ve sıkıntıların üstesinden gelmesi şeklinde yorumlanır. Rüyada pişmiş börek görmek dünyevi helal kazanç elde etmeye ve kişinin kazandığı helal kazanç ile kendisini iyi hissetmesi şeklinde de yorumlanır.

RÜYADA BÖREK PİŞİRMEK

Kişinin mal varlığı ile ilgili gireceği yatırım şeklinde yorumlanan bir rüyadır. Rüyada börek pişirmek vadeli bir yatırıma girileceği, zaman içinde bu yatırımdan kar elde edileceği ve bunun için bir süre beklenmesi gerektiği şeklinde yorumlanır.

RÜYADA ISPANAKLI BÖREK GÖRMEK

Rüyada görülen ıspanaklı börek hem hayırlı yorumlanan hem de hayırsız yorumlanan rüyalardandır. Rüyada güzel pişmiş, güzel görünen bir ıspanaklı börek görmek hastalıkların şifası ve kısmet ile yorumlanır. Eğer rüyada görülen ıspanaklı börek pişmemiş ve kötü görünüyorsa bu kişinin üzüntü yaşayacağı ve kederleneceği anlamına gelmektedir.

RÜYADA BİRİNİN BÖREK YAPTIĞINI GÖRMEK

Bolluk ve bereket ile yorumlanan rüyadır. Rüyasında birinin börek yaptığını görmek çevrendeki insanlara yardım etmek, hayırlı gelecek, insanlar tarafından sevilen biri olmak anlamına gelir. rüyayı gören kişinin artık hayatında rahat nefes alacağı zamanların geldiği ve bu sayede rahat ve iyi bir hayat süreceği anlamına da gelmektedir.