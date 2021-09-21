Rüyada dövme yaptırmak ne anlama gelir? Rüyada dövme yaptırdığını görmek ne demek?

Rüya tabirleriyle uğraşan insanlar her rüyanın kendi içinde bir anlam taşıdığını söylese de olayların ya da nesnelerin karşılık geldiği bazı anlamlardan bahsetmek mümkün. Bu yazımızda rüyada dövme yaptırmanın anlamı ile ilgili rüya yorumlarına değineceğiz...

RÜYADA DÖVME YAPTIRMAK

Rüyada dövme yaptırdığını görmek bazı rüya yorumcuları için aşk habercisidir. Rüyada dövme yaptırdığını gören kişi çok sevileceği ve kendisinin de çok seveceği biriyle karşılaşacak demektir.

Rüyada dövme yaptırmak, rüya sahibinin hayatında büyük değişiklik yaşanacağına işarettir. Rüyada dövme yaptıran kişinin hayatı güzel anlamda değişmeye başlayacaktır.

Ancak bazı rüya yorumcuları rüyada dövme yaptırmanın anlamının kötü olduğunu söyler. Rüyada dövme yaptırdığını gören rüya sahibi kötü haberler alacak ve bu haberler sonucunda çok üzülecek ve ağlayacak demektir. Rüyada dövme yaptırdığını görmek mutsuzluğa ve işlerin ters gitmesine de yorumlanır.

RÜYADA BAŞKASININ DÖVME YAPTIRDIĞINI GÖRMEK

Rüyada başkasının dövme yaptırdığını görmek maalesef iyiye yorulan rüyalar arasında sayılmaz. Rüyasında başkasının dövme yaptırdığını gören kişinin hayatında bir anda işlerin tepe taslak olacağı anlamına gelir. Rüya sahibi hayatında hiç hesapta olmayan gelişmeler yaşayacak ve bu gelişmlerin sonucu olarak iş hayatında da özel hayatında da karşısına birçok zorluk çıkak demektir.

Rüyada başkasının vücudunda dövme görmek bazı rüya tabircileri tarafından rüya sahibinin sağlığının düzeleceğine ve hastalıktan kurtulacağına işaret eder. Rüyada başkasının vücudunda dövme görmek uzun süredir arzulanan işlerin gerçek olacağına ve maddi olarak kazançlı bir olay yaşanacağına dalalet eder.

RÜYADA DÖVME SİLDİRMEK

Rüyada dövme sildirmek rüya sahibi için yorucu ve ağrılı bir dönemin başlayacağına işaret eder. Rüyasında dövme sildirdiğini gören kişi olması için uğraştığı bir işte büyük engellerle karşılaşacak ve bu engeller onu çok yoracaktır. Rüyada dövme sildirmenin genel anlamı pişmanlıktır diyebiliriz. Rüya sahibi hayatındaki bir olaydan ya da bir kişiden yana pişmanlık duyacak ve bundan kurtulmak isteyecektir.

RÜYADA KOLUNDA DÖVME GÖRMEK

Rüyada kolunda dövme olduğunu gören kişi iyilikten iyilik görecek demektir. Rüyada kolunda dövme görmek rüya sahibinin borçlarını ödeyeceğine, gerçekleşmesini istediği işlerin kısa zamanda gerçekleşeceğine işaret eder.

Ancak rüyada kolunda dövme görmek bazı rüya yorumcularına göre de hataya ve hataların sonucu olarak hem maddi hem de manevi sıkıntıya düşmeye işarettir. Rüyada kolunda dövme olduğunu gören kişi hırsları uğruna yanlış yollara sapacak ve bu yanlış yolların bedelini çok ağır ödemek zorunda kalacaktır.

Rüyada vücudunda dövme görmek rüya sahibinin sağlıklı bir insan olduğunun göstergesidir.

RÜYADA DÖVME YAPMAK

Rüyada dövme yapmak iki duruma göre farklılık gösterir. Eğer rüyada dövme yaptığını gören kişinin yaptığı dövmeler güzelse ve insanların hoşuna gittiyse rüya sahibi yaptığı yardımlar karşısında güzel bir ödülle mükafatlandırılacak demektir. Ancak rüyada dövme yaptığını gören kişinin yaptığı dövme beğenilmiyorsa o zaman rüyanın anlamı kötüdür. Rüya sahibi birinin oyununa gelecek, rüya sahibine birinden bir kötülük gelecek demektir.