Rüyada el öpmek ne anlama gelir? Rüyada ölmüş birinin elini öpmek ne demek?

Hemen herkes hayatında bir kere de olsa rüyasında gördüğü bir şeyin anlamını araştırmıştır. Rüya tabirleri internette en çok araştırılan konulardan biri. Bu yazımızda rüya tabirlerine göre rüyada birinin elini öpmenin ne anlama geldiğini derledik.

RÜYADA EL ÖPMEK

Rüya tabirleri sık sık olayların günlük hayattaki anlamları üzerinden yorumlanır. El öpmek gerçek hayatta saygının ve kendinden büyük ve üstün bir kişinin büyüklüğünü kabul etmek anlamında olduğu için rüyada da aşağı yukarı bu anlamlara denk gelir. Rüyada el öpmek rüya sahibinin saygınlığının artacağına, bulunduğu ortamda itibarının yükseleceğine işaret eder.

Rüyada birinin elini öpmek bazı rüya yorumcularına göre eğer rüya sahibi evliyse çocuk sahibi olmaya yorumlanır. Ailenin çoğalmasına, rüya sahibinin hayattaki görevlerinin fazlalaşmasına işarettir.

RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİN ELİNİ ÖPMEK

Rüyada ölmüş birinin elini öpmek eli öpülen kişinin kim olduğuna göre farklı yorumlanır. Rüyada eli öpülen ölmüş kişi eğer ki tanıdık biriyse rüya sahibi hayırlı bir kısmetle karşılaşacak demektir. Bu hayırlı kısmet bazı rüya yorumcularına göre para ve servetle bazı rüya yorumcularına göre ise birliktelik ve evlilikle yorumlanır.

Rüyada eli öpülen ölmüş kişi eğer ki yabancı biriyse ve rüya sahibi eli öperken sıkıntı duyuyorsa o zaman rüyanın anlamı kötüdür. Rüyada ölmüş birinin elini öpmek borca girmeye ve özellikle aile ilişkilerinde büyük kavgalar yaşanacağına işaret olarak da yorumlanır.

RÜYADA ÖLÜNÜN ELİNİ ÖPMEK

Rüyada ölümün elini öpmek borçlardan kurtulmaya işaret eder. Ölü birinn elini öptüğünü gören rüya sahibi uzun süredir utanmasına ve kendini kötü hissetmesine neden olan borçlarını ödeyecek ve insanların içine çıkmaya başlayacak demektir. Kavgalar ve tatsızlıklar sona erecek rüya sahibi ferah bir döneme girecek demektir.

RÜYADA BABANIN ELİNİ ÖPMEK

Rüyada babanın elini öpmek hayırlıdır. Rüya sahibinin hayatı kısa sürede düzene girecek, sıkıntıları sona erecek demektir. Rüyada babasının elini öptüğünü gören kişi hem manevi gücü yükselecek hem de maddi olarak bir mülk edinecek demektir.

Rüyada ölmüş babanın elini öpmek rüya sahibinin iş hayatında büyük sıkıntılara düşeceğine, maddi olarak çökeceğine ve bu yüzden ailesinden yardım talep edeceğine işarettir. Rüyada ölmüş babanın elini öpen kiişi eğer ailesiyle dargınsa barışacak ve sıkıntılı günleri geride bırakacak demektir.

RÜYADA YAŞLI TEYZENİN ELİNİ ÖPMEK

Rüyada yaşlı birinin elini öpmek rüya sahibinin boyundan büyük işlere kalkışacağına ancak bu işlerin altından alının akıyla çıkacağına işaret eder. Rüyada yaşlı birinin elini öptüğünü gören kişi büyük riskler alarak hayatında büyük değişikliklere kalkışacak demektir. Bu büyük değişiklikler hem maddi hem manevi olarak rüya sahibinin istediği gibi sonuçlanacaktır.

RÜYADA ÖLMÜŞ ANNENİN ELİNİ ÖPMEK

Rüyada ölmüş annesinin elini öptüğünü gören kişi annesini çok özlemiş demektir. Anneye duyulan özleme yorulan rüyada ölmüş annenin elini öpmek aynı zamanda müjdeli habere de dalalet eder. Rüyada ölmüş annesinin elini öpen kişi hiç beklemediği bir anda iyi haberler alacak ve çok sevinecek demektir.