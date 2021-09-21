Rüyada elma toplamak ne anlama gelir? Rüyada ağaçtan kırmızı ve yeşil elma toplamak ne demek?

En sık görülen rüyaların başında bir şeyler yediğimiz, bir şeyler topladığımız ya da bir şeylerden hızlıca kaçtığımız rüyalar gelir. Rüya tabirleri rüyalarda görülen her şeyin gerçek hayat üzerinde bir haberci görevi gördüğünü savunur. Bu yazımızda rüyada elma toplamanın taşıdığı anlamları inceleyeceğiz...

RÜYADA ELMA TOPLAMAK

Rüyada elma toplamak, genellikle bereketle, hayırlı kısmetle ve şanslı bir insan olmakla açıklanır. Rüyasında elma topladığını gören kişii için yeni bir iş kapısı açılacak ve bu ile birlikte hayatına bereket hakim olacak demektir. Rüyada elma topladığını gören kişinin erileceği bolluk ve bereket ticaret vasıtasıyla gelecektir. Rüya sahibi ticaretle uğraşmıyorsa da ticaretle ilgili bir gelişme yaşacak demektir.

RÜYADA KIRMIZI ELMA TOPLAMAK

Rüyada elma topladığını gören kişinin rüyası topladığı elmanın rengine göre farklılık gösterir. Rüyada kırmızı elma toplamak rüya sahibinin hayatı için çok çabaladığı ve kendi çabasıyla kurduğu bu hayatta nihayet başarıya ulaşacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada kırmızı elma toplayan kişi etrafında dostu sandığı insanlardan zarar görecektir ancak bu yine de onu yolundan alıkoyamayacaktır. Kendi başına uğraşarak hayatını sıkıntılardan kurtaracak demektir.

Rüyada ağaçtan kırmızı elma toplamak hayırlı bir ayrılık anlamına gelir. Rüyasında ağaçtan kırmızı elmalar toplayan biri hayatında ona zarar veren birinin olduğunu fark edecek ve o insanı hayatından çıkaracaktır. Rüya sahibi başta hayal kırıklığı yaşayacak olsa da sonrasında bu hayırsız insandan kurtulduğu için rahata kavuşacaktır.

RÜYADA AĞAÇTAN ELMA TOPLAMAK

Rüyada ağaçtan elma toplamak rüya sahibinin bereketli kazançlara erişeceğine, iş yerinde unvanının yükseleceğine, namının büyüyeceğine ve herkes tarafından duyulacağına işarettir. Rüyasında ağaçta elma topladığını gören kişi gelirini büyütecek ve hayatına bereket katılacaktır.

RÜYADA YEŞİL ELMA TOPLAMAK

Rüyada yeşil elma toplamak çok uzun süredir hayali kurulan bir şeye ulaşılacağı anlamına gelir. Rüya yorumcularına göre rüyasında yeşil elma topladığını gören birine hayırlı yerden bir maddi destek gelecektir.

Rüyada ağaçtan yeşil elma toplamak rüya sahibine bir miraz kalacağı şeklinde yorumlanır. Rüyadan dalından yeşil elmalar toplandığının görülmesi aynı zamanda yeni ve ferah bir aşkın habercisidir. Rüya sahibi en kısa sürede yeni biriyle tanışacak ve bu tanışıklık zaman içerisinde sağlıklı bir birlikteliğe dönüşecektir.

RÜYADA YERDEN ELMA TOPLAMAK

Rüyada yerden elma toplamak rüya sahibinin kazancının çoğalacağına işarettir. Rüyasında yerden elma topladığını gören kişinin kazancı hem kendisine hem de sevdiklerine hayır getirecek demektir. Yerden elma topladığını gören rüya sahibi kazandığı parayı zorda kalan sevdiklerine yardım etmek için kullanacaktır.

RÜYADA SARI ELMA TOPLAMAK

Rüyada sarı elma toplamak dürüstlükle yorumlanır. Rüyasında sarı elma topladığını gören rüya sahibi dürüstlüğü ile öne çıkmaktadır. Dürüstlüğü ile tanınan rüya sahibinin hayatında her şey yoluna girecek ve maddi olarak çoğalacaktır.

Ancak bazı rüya yorumcuları rüyada sarı elma toplamayı ilişkisi olan ya da evli olan kişiler için kötüye yorar. Rüyada sarı elma topladığını gören rüya sahibinin eğer bir sevgilisi varsa onunla arasına bir soğukluk gireceğine dalalet eder. Hayırlı bir rüya olarak görülmez.