Rüyada sarı kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada sarı yavru kedi görmek ne demek?

Nankör bir hayvan olarak adlandırılan kedilerin uyku sırasında görülmesi rüya tabircileri tarafından hayırlı bir rüya olarak ele alınmaz. Rüya alimleri ve rüya yorumcuları rüyada kedi görmeyi uğursuzlukların ya da hataların artacağına işaret eder. Rüyada görülen kedilerin ne şekilde görüldüğü kadar hangi renk olduğu da rüyanın yorumlanmasında farklı anlamlara yol açabilir.

RÜYADA SARI KEDİ GÖRMEK

Rüyada sarı kedi görmek, kişilerin hayatında yanlışlar yapacağı bir döneme gireceğine işaret eder. Bu rüya sahibinin hayatı boyunca yapmadığı kadar hayatı peş peşe yapacağına da delalettir. Bu hataların ardından rüya sahibinin çevresindeki kişiler tarafından da dışlanacağına ve küslükler yaşayacağına rivayet edilir. Rüyada evde sarı kedi görmek kişilerin önceden yapmaya yeltenmedikleri bazı davranışları yapacaklarına ve bu davranışların sonuçlarında da üzüntü yaşayarak tepki göreceğine işaret eder.

RÜYADA SARI YAVRU KEDİ GÖRMEK

Rüyada satı yavru kedi görmek, rüya sahibinin kolay yoldan mal ve mülk kazanmasına işaret eder. Bu rüyayı gören kişilerin kazanacağı paranın ise helal yoldan olmayacağı, kötü şekillerde para kazanmayı tercih eden kişiler ile iş birliğinden elde edeceği de rivayet edilir. Rüyada sarı kedi yavrusu görmek, rüya sahiplerinin haksız kazançtan elde ettikleri ile kendisine yüksek bir mevki de elde edeceği şeklinde yorumlanır.

RÜYADA SARI BEYAZ KEDİ GÖRMEK

Rüyada sarı beyaz kedi görmek, rüya alimleri tarafından rüya sahibinin ikircikli düşünceler içinde olduğuna işaret eder. Rüyada hem sarı hem de beyaz kedi görmek rüyayı gören kişinin iyi ve kötü düşünceleri bir arada taşıdığına işarettir. Ancak bu rüyanın gerçek hayatta kişinin karşısına hangisini çıkaracağı kestirilemez.

RÜYADA SARI KEDİ SEVMEK

Rüyada kedi sevmek, kişinin çevresinde kötü insanlar olduğu ve bu insanlara inanarak kötü olaylar yaşanacağına işaret eder. Rüyasında sarı kedi sevdiğini gören kişinin yasal olmayan yollara girerek kazanç sağlamaya çalışacağı ancak başarısız olarak kötü sonuçlar elde edeceği şeklinde de yorumlanabilir.

RÜYADA SARI KEDİ ISIRMASI

Rüyada sarı kedi görmek kişiler için hayırsız bir durumdur. Bu yüzden rüyada sarı kedi ısırması da kötü bir rüya olarak ele alınır. Rüya sahibi eğer rüyasında sarı kedi tarafından ısırılmış olarak görüyorsa bu o kişinin büyük hatalara düşeceğine ve zarar göreceğine işaret eder. Bu rüyayı gören kişi çevresindeki kişiler ile sorunlar yaşayacak ve küslükler ile karşı karşıya kalacaktır. Rüyada sarı kedi ısırmasına maruz kalan kişinin aynı zamanda tepki alacağı hareketler sergileyeceğine de işaret edilir. Rüyada sarı kedi ısırması aynı zamanda kişinin kötü niyetli kişiler ile iş birliği yapacağı ve zarar göreceği de rivayet edilir.

RÜYADA SARI KEDİNİN SALDIRMASI

Rüyada sarı kedinin saldırması da sarı kedi ısırması ile aynı anlamlara gelir. Bu yüzden bu rüyayı gören kişilerin çevresinde kötü niyetli insanlar ile iş birliğinden kaçınması ve uzak durması önerilir.