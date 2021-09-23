Rüyada ağda yapmak ne anlama gelir? Rüyada ağda görmek ne demek?

Rüyada ağda yapmak, genel olarak sürprizlere ve fırsatlara delalettir. Rüyasında ağda gören kişilerin genel olarak iş ve aşk yaşamında yeni fırsatlar yakalaması beklenmektedir. Rüyada ağda görmek, genel anlamıyla önce acı çekmeye sonrasında ise harika bir hayata kavuşmaya işarettir.

RÜYADA AĞDA YAPMAK



Rüyada ağda yapmak, rüya sahibi kişinin yaşamında sürpriz gelişmeler yaşanacağının habercisidir. Rüyada ağda yaptığını görmek, ani ve beklenmedik heyecanların, güzelliklerin habercisidir. Rüya sahibi kişi yakın zamanda düzenini oturtacak ve işlerini de bundan sonra kendi istediği çizgide yürütme fırsatı bulacaktır. Kişi, yaptığı işlerle yüksek karlar elde edecektir.

RÜYADA AĞDA GÖRMEK



Rüyada ağda görmek sıklıkla iyiye işaret olarak kabul edilmektedir. Rüyada bir kişi ağda yaptığını görüyorsa ve ağda yaptığı yerde bulunan tüylerin döküldüğünü de görebiliyorsa, bu olumlu bir işarettir. Kişinin yakın zamanda bütün sıkıntılarının son bulacağı anlamını taşır ve korkularının bitip emniyetli bir dönemin başlayacağı düşünülür. Mutluluk dolu iyi günler bu rüyayı gören kişi için pek de uzakta sayılmaz. Ayrıca, rüyada ağda görülmesi ve ağdanın yapılışını görmek, kişinin endişelerinin birer birer son bulacağına dair kuvvetli bir işarettir. Mutlu günler rüya sahibi kişi için oldukça yakındır.



RÜYADA AĞDA YAPTIRMAK



Rüyada ağda yaptırmak, rüyayı gören kişinin oldukça büyük beklentiler içerisinde olduğu bir konuda yaşayacağı hayal kırıklıklarının işaretidir. Fakat bu rüyayı gören kişi endişelenmemeli çünkü tüm bu hayal kırıklıklarının neticesinde kişiye tertemiz fırsatlar açılacaktır. Rüyada Ağda yaptırmak, kişi için üzüntü verici bir olay ve ardından da bu olayı unutturacak bir fırsatın işaretidir.



Bir diğer grup yorumcuya göre ise, rüyada ağda yaptırmak ekonomik anlamda sıkıntıdan yeni kurtulmuş kişilerin yeniden ekonomik problemler yaşayacağının göstergesidir. Kişinin, parasal konularda dikkatli davranması ve elindeki maddi birikimi olabilecek en iyi şekilde kullanması tavsiye edilir.

RÜYADA EVDE AĞDA YAPMAK



Rüyada evde ağda yapmak, rüyayı gören kişinin yaptığı yanlışlardan ders çıkartması, belli bir hayat tecrübesi kazanması ve çocukluktan çıkarak yetişkinliğe adım atması şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada evde ağda yağmak, rüya sahibinin son zamanlarda zor ve sıkıntılı şartlarda yaşamakta olduğunu göstermektedir. Fakat rüya sahibi kişi bu durumlara katlanması halinde önünde çok güzel kapıların açıldığını görecektir. Rüyayı gören kişi, bu zor ve çetin şartlar ile tek başına mücadele edecektir fakat bu durumları aşması için çevresinden yardım alamayacak olmak onu daha da olgun bir insan haline getirecek ve ayaklarının üzerinde durması konusunda kolaylık sağlayacaktır.

RÜYADA YÜZE AĞDA YAPMAK

Rüyada yüze ağda yapmak, rüya sahibi kişinin kardeşi ile birlikte girecekleri bir işi simgelemektedir. Kişi, kardeşi ile girdiği işte oldukça başarılı olacak ve çok üst noktaları görecektir. Kardeşi olmayan kişilerin ise ettiği duaların karşılık bulacağı düşünülür. Rüya sahibi kişi bu sayede çok büyük bir rahatlık düzeyine ulaşacak, tüm sıkıntıları üzerinden atacaktır. Eğer varsa problemli bir durum, yakın zamanda bu durumun çözülmesi beklenmektedir. Rüya sahibi kişi, attığı her adımda daha da mutlu biri haline gelecektir

Aynı zamanda bir diğer grup rüya tabircisine göre ise bu rüyayı gören kişi kafasına koyduğu hayallerine ulaşacak ve çok yakında bir bebek sahibi olacaktır. Rüyada yüze ağda yapmak, yaşanan belli başlı sıkıntıların ardından kavuşulan bereket, bolluk ve kısmet hali ile açıklanmaktadır.



RÜYADA KOLLARINA AĞDA YAPMAK



Rüyada kollarına ağda yapmak, genellikle rüya sahibi kişinin özel ve kalbi temiz bir insan olduğuna işarettir. Kişi, dolu dolu bir hayat yaşayacak ve tüm ömrü boyunca şans ve bahtı açık bir insan olacaktır. Ayrıca bu rüyayı gören kişilerin yakın zamanda maddi anlamda rahatlayacağına ve bu sayede kendini iyi hissedeceğine inanılmaktadır. Kişinin iş yerinde yakın zamanda pozisyonunun yükselmesi de beklenen gelişmeler arasındadır.