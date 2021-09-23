Rüyada arkadaşını hamile görmek ne anlama gelir? Rüyada tanıdık birini hamile görmek ne demek?

Rüyada arkadaşı hamile görmek genel itibari ile oldukça hayırlara yorulan bir rüya tipidir. Rüyada arkadaşı hamile görmek çoğunlukla yeni bir kısmet ile tanışmaya, bir arkadaşın hamile olmak istediğine ya da kişinin kendisinin maddi durumunun iyileşeceğine dair bir habercidir. Bu rüyayı gören kişiler yaşayacakları için mutlu olmalıdırlar.

RÜYADA ARKADAŞINI HAMİLE GÖRMEK



Rüyada arkadaşının hamile olduğunu görmek, eğer rüyayı gören kişinin arkadaşı evliyse; arkadaşın hamile olduğuna ya da hamile kalacağına dair bir işarettir. Ayrıca rüyada hamile arkadaşını hamile görmek rüyayı gören kişinin maddi gelirinin artacağına, geçici olan sıkıntıların yerini huzurlu günlere bırakacağa dair bir göstergedir. Aynı zamanda rüyayı gören kişinin arkadaşından bir yardım alacağını ve bu yardım sayesinde işlerini çok ilerleteceğine dair de bir habercidir.

RÜYADA TANIDIK BİRİNİ HAMİLE GÖRMEK



Rüyada tanıdık birini hamile görmek, rüyayı gören kişinin yeni ve hayırlı bir döneme gireceğinin habercisidir. Rüyayı gören kişi hem iş hem de sosyal yaşantısında istediği duruma gelecektir. Maddi ve manevi bütün problemlerini halledecektir. Ayrıca bu kişi kısmeti ile çok daha ciddi bir yola yavaş yavaş adım atacaktır.

RÜYADA BEKAR ARKADAŞINI HAMİLE GÖRMEK



Rüyada bekar arkadaşın hamile olduğunu görmek, rüyayı gören kişinin yakın zamanda hayırlı bir kısmet ile tanışacağının işaretidir. Kişi, bu tanıştığı kısmet ile evlenecek ve güzel bir aile kuracaktır. Sıkıntılardan uzak, saadet içerisinde yaşayacak bu kişi aynı zamanda anne ve babası ile de arası daima iyi kalacaktır.