Rüyada azrail görmek ne anlama gelir? Rüyada azrail ile konuşmak ne demek?

Azrail, bizler için genelde ürperti uyandırıcıdır. Ölüm, hepimizin geleceğini bildiği bir olgudur ve bu nedenle bilinçaltımızda derinden yer etmiştir. Bu nedenle rüyalarımızda karşımıza çıkabilmektedir.

RÜYADA AZRAİL GÖRMEK



Rüyada Azrail görmek, ne yazık ki birçok rüya yorumcusuna göre çok da hayra yorulmayan rüya tiplerinden bir tanesidir. Genelde rüyada Azrail görmek, pek hayırlı gelişmelerin habercisi değildir. Azrail'in rüyadaki görevi, ruhun bedenden ayrılması, yaşamın son bulması ve ahiret görevi için dünyadan ayrılmasıdır. Tabii ki rüyada görülen her şey rüyanın yorumuna etki etmektedir ve rüyada Azrail görmek birden çok şekilde görülebilmektedir. Azrail'in görünüşüne göre rüyanın yorumu farklılıklar taşımaktadır.



Örnek olarak rüyada Azrail'in rüya sahibi kişinin karşısına iyi bir biçimde çıkması, ruhun bedeni kolay bir şekilde terk edeceği anlamına gelmektedir. Rüyayı gören kişinin şehitlik mertebesi ile bu dünyadan göçmesi beklenir. Fakat rüyada Azrail'i sinirli bir şekilde görmek kişinin can verirken çok can çekişeceğine delalettir.



Bazı rüya yorumcuları ise rüyada Azrail'i afiyet halinde görmenin rüya sahibi kişinin hak yolunda öleceğine dair bir işaret olduğunu düşünmektedirler. Aynı rüya yorumcuları rüyada Azrail ile savaşmak ya da ters düşmenin de kötü bir ölümün habercisi olduğunu düşünmektedirler. Rüyada kişinin kendisini Azrail'e boyun eğer şekilde görmesi ise bu rüya yorumcularına göre kişinin yaşamda büyük maddi güç elde edeceğine ve bu şekilde ömrünü zenginlik içinde tamamlayacağına işarettir.



Farklı bir grup rüya yorumcusu ise rüyada Azrail'in görülmesini toplumsal açıdan birtakım felaketlerin habercisi olarak yorumlarlar. Bu rüya sonucunda yakında deprem ya da afet olabilir, küçük çocuklar, kadınlar ve hastalar can kaybına uğrayabilirler. Aynı zamanda rüyada Azrail'in görülmesini toplumun inancını ve imanını kaybedeceğine yoran rüya tabircileri de bulunmaktadır.

RÜYADA AZRAİL GÖRMEK VE KORKMAK



Rüyada Azrail görmek ve korkmak, rüyayı gören kişinin bazı endişelerinin biteceğine dair güçlü bir işarettir. Rüya sahibi kişi gereğinden daha fazla takıntı yaptığı bir meselenin çözüme kavuştuğunu görecek ve bütün dertlerini geride bırakacaktır.



Hatta, bazı rüya tabircilerine göre rüyada Azrail gören ve korkan kişilerin kazancı kat kat artacak, bolluk ve saadeti bir arada yaşayacaklardır. Aynı zamanda bekarların bu rüyayı görmesi halinde yakın zamanda hayırlı bir evliliğin de gerçekleşebileceği düşünülmektedir.

RÜYADA AZRAİL İLE KONUŞMAK



Rüyada Azrail ile konuşmak, rüyayı gören kişinin varsa bir sağlık sıkıntısı son bulacağına işarettir. Ayrıca kişinin dert ettiği meseleler çözülecektir ve pişmanlık duyulan her ne varsa telafi edilerek geçmişte kalacaktır. Kişi bundan sonraki yaşamında arkadaşlarına, akrabalarına ve ailesine karşı oldukça yardımsever ve yumuşak bir tutum sergileyecektir. Kişi, yakınlarının değerini daha yakından anlayarak onlara daha sıkı sarılacaktır.

RÜYADA AZRAİLİ İNSAN KILIĞINDA GÖRMEK



Rüyada Azraili insan kılığında görmek, rüya sahibi kişinin etrafındaki gizli düşmanların ve sinsiliklerin habercisidir. Kişi, etrafındaki bazı insanları çok yakın arkadaş ve dost görüyor, onlarla tüm özelini paylaşıyordur fakat bu kişiler aslında yapmacık tavırları olan sahte insanlardır. Rüya yorumcuları, bu rüyayı gören kişinin etrafındaki insanlara karşı dikkatli olması gerektiğini ve kendisine gelecek olası bir tehlike için hazırlamasını önermektedirler. Kişi arkadaşlarını daha iyi analiz etmeli ve gözlerini dört açmalıdır.

RÜYADA AZRAİLİN CANINI ALDIĞINI GÖRMEK



Rüyada Azrailin canını aldığını görmek, genel olarak uzun yaşamın habercisidir. Rüyada Azrail'i canını alırken görmek, rüyayı gören kişinin uzun bir yaşamı olacağı anlamına gelmektedir.



Bazı rüya tabircileri ise bu rüyayı, işsizliğe, yoksul kalmaya ve depresyona yormaktadırlar. Bazı rüya tabircileri için rüyada Azrailin canını aldığını görmek hayırlı bir işaretken bazı rüya tabircileri için tam tersidir.