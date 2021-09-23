Rüyada birilerinden kaçmak ne anlama gelir? Rüyada birinden korkup kaçmak ne demek?

Gerek dizi ve filmlerde gördüklerimiz gerek haberler ve gazetelerde gördüklerimiz dolayısıyla kaçmak ve saklanmak en büyük fobilerimizden biri haline gelmiş durumda. Bunun da bizlerin bilinçaltımızın en derinlerinde yer etmesi oldukça doğal bir şeydir.



RÜYADA BİRİLERİNDEN KAÇMAK



Rüyada birilerinden kaçmak, rüyayı gören kişinin herhangi bir sebepten dolayı bir işi isteksiz bir biçimde yaptığını göstermektedir. Kişi, para kazanmak için kendisinden çok fazla taviz vermektedir.

RÜYADA KAÇIP SAKLANMAK



Rüyada kaçıp saklanmak, kişinin geçmiş ile yüzleşmek istemediğinin habercisidir. Rüyasında kaçıp saklandığını gören kişi geçmişinde yaptıkları dolayısıyla pişmanlıklar yaşamaktadır ve bunlarla yüzleşmesi gerekiyorken bunlardan devamlı olarak kaçmaktadır. Rüyasında kaçıp saklandığını gören kişiye sorunlarıyla yüzleşmesi ve korkularının üzerine gitmesi önerilmektedir.

RÜYADA BİRİNDEN KORKUP KAÇMAK



Rüyada birinden korkup kaçmak, görünenin aksine olumlu bir rüya türüdür. Rüyada birinden korkup kaçmak, kişinin büyük problemlerinin sona ermesi sonucunda rahatlayacağına dair kuvvetli bir işarettir. Tüm bu nedenler dolayısıyla kişinin psikolojisi de gün geçtikçe iyiye gidecektir.

RÜYADA KÖTÜ İNSANLARDAN KAÇMAK



Rüyada kötü insanlardan kaçmak, rüyayı gören kişinin iftiraya uğrayabileceğine ve çevresinin gözünden düşeceğine dair kuvvetli bir işarettir. Bu rüyayı gören kişilere çevresini daha iyi gözlemlemesi önerilmektedir.

RÜYADA POLİSTEN KAÇMAK



Rüyada polisten kaçmak, rüyayı gören kişinin illegal bir işe bulaşacağına dair kuvvetli bir işarettir. Kişi, yaptığı illegal işler sonucu yalnızlaşacak ve kendi içine kapanacaktır. Kişiye bu yoldan dönmesi tavsiye edilmektedir.

RÜYADA KAÇARKEN YAKALANMAK



Rüyada kaçarken yakalanmak, görünenin aksine olumlu yorumlanan rüyalar arasındadır. Rüyada kaçarken yakalanmak, rüya sahibinin hem özel hem de iş yaşamında olumlu gelişmeler yaşayacağına işaret etmektedir. Ayrıca kişinin varsa bir sağlık sorunu bunun da en kısa sürede şifa bulacağı düşünülür.