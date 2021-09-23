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Giriş Tarihi: 23.9.2021 11:29

Rüyada boşanmak ne anlama gelir? Rüyada boşandığı görmek ne demek?

Rüyada boşanmak ne anlama gelir? Rüyada boşandığı görmek ne demek?

Boşanmak, evli çiftlerin başına gelebilecek belki de en kötü durumdur. Bu nedenle de birçok çiftin fobisi haline gelmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bu eylem bilinçaltında bu denli yer ettiğinden dolayı rüyada görülmesi de oldukça normaldir. Rüyada boşanmak ne anlama gelir?

Rüyada boşanmak, genel olarak olumsuz anlam taşımaktadır. Bazı istisnalar olumlu anlam taşıdığı yönünde olsa bile, genel olarak rüyada boşanmak olumsuzluk habercisidir. Kişinin evlilik hayatında bazı başarısızlıklara uğrayacağının işaretidir ve sevdiği kişi ile arasının bozulma olasılığının habercisidir. Bu rüyayı gören kişilerin eşleriyle olan münasebetine daha özenli yaklaşmaları tavsiye edilmektedir.

RÜYADA BOŞANMAK

Rüyada boşanmak, ne yazık ki pek de hayra yorulan bir rüya değildir. Rüyada boşandığını görmek, rüyayı gören kişi için sıkıntıların başlangıcı demektedir. Bu rüyayı gören kişi yakın zamanda psikolojik anlamda çok zorlu günler yaşayacaktır. Kişinin kafası karışacak ve aklı bulanıklaşacaktır. Rüyada eşinden ayrılmak aynı zamanda kişinin iş ve sosyal yaşamında da oldukça zor günler göreceği anlamına gelmektedir.

RÜYADA BOŞANMAK İSTEMEK

Rüyada boşanmak istemek, bazı rüya yorumcularına göre maddi sıkıntıyı atlatmak anlamını taşımaktadır. Farklı rüya alimlerine göre ise, rüyada boşanmak istediğini söylemek çeşitli sıkıntılar ile yüz yüze gelmek ve maddi sıkıntıları şiddetli bir biçimde yaşamak anlamına gelmektedir.


RÜYADA SEVGİLİDEN AYRILMAK

Rüyada sevgiliden ayrılmak, rüyayı gören kişinin zor ve sıkıntılı günler yaşayacağının habercisidir. Rüyada sevgiliden ayrılmak, dertlerin ve maddi zararın işaretidir. Rüya sahibi kişi, mutlu olmayacağı günler yaşayacaktır ve yoğun hissettiği bir depresyona girecektir. Bu süreçte ailesinden ve yakınlarından destek alması çok önemlidir.

RÜYADA BOŞANMA KARARI ALMAK

Rüyada boşanma kararı almak, düşünülenin aksine olumlu yorumlanan bir rüya tipidir. Rüyada boşanma kararı almak, kişinin işiyle ilgili kurduğu hayallerin gerçekleşeceğine dair bir işarettir. Rüyada boşanma kararı aldığını gören kişi ticaret hayatında oldukça başarılı olacak ve geleceğini genç yaşından garantiye alacaktır.

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Rüyada boşanmak ne anlama gelir? Rüyada boşandığı görmek ne demek?
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