Rüyada bitlendiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada saçında bit görmek ne demek?

Rüyada bit görmek genel olarak hem tatsız olaylara hem para ve berekete işaret eder. Bol parayla birlikte yaşanabilecek kederli günler anlamına gelir. Aynı zamanda rüyada bit görmek hayırsız, çıkarcı arkadaşı da işaret eder. Rüyasında bitlendiğini gören kişinin düzen arayışında olduğuna kalabalıktan ve çalışma temposundan yorulduğuna işaret eder.

RÜYADA BİTLENDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada bitlendiğini görmek bir anda bol paraya sahip olmaya aynı zamanda çevrenizdeki arkadaşların artmasına ama bu kişilerin gerçek manada dost olmadığına yorumlanır. Rüyada bitlendiğini gören kişinin parasının günden güne katlanacağı, zenginliğe kavuşacağı ama bir yandan da kederli günler geçireceği rivayet edilir. Rüyayı gören kişi bekarsa çok yakın zamanda evlilik yapacağına ve çok sayıda evlada işaret eder.

RÜYADA BİT GÖRMEK

Rüyada bit görmek aniden gelişecek olaylara, maddi açıdan ferahlarken manevi olarak zor günlerden geçmeye, rüyada bit gören kişinin çevresinin çok genişleyeceğine, çok fazla paranın geleceğine bereketinin günden güne artacağına işaret eder. Rüyasında bit gören kişinin evine ve ailesine huzur geleceğine, emeklerinin karşılığını alacağına delalet eder.

RÜYADA KENDİ SAÇINDA BİT GÖRMEK

Rüyada kendi saçında bit görmek sorumlulukların artacağına, işinin genişleyip büyüyeceğine bir çok kişiye iş vermeye, ailesine karşı daha sorumluluk sahibi olmaya delalet eder. Rüyasında kendi saçında bit gören kimsenin ilerleyen zamanlarda daha çok çalışıp çok paralar kazanacağı, borçlarından tek tek kurtulacağı, para kazandıkça etrafında çıkarcı insanların artacağı rivayet edilir.

RÜYADA BİT TEMİZLEDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada bit temizlemek sıkıntı veren bir olayın üzerine gidilerek bu sıkıntılı durumdan ilelebet kurtulmaya, şüphe uyandıran insanların gerçek yüzünü aydınlığa çıkarıp onları hayatından çıkarmaya delalet eder. Rüyayı gören kişi kadınsa eşiyle olan problemlerini halledeceği, erkekse eşinin gönlünü yapıp onu mutlu edeceği, hanelerindeki huzursuzluğun ortadan kalkacağı, vesveselerden kurtulacağı hayırlı yollara gireceği anlamına gelir.

RÜYADA ÇOCUĞUN SAÇINDA BİT GÖRMEK

Rüyada çocuğun saçında bir görmek rüyayı gören kişiyi telaşlandıracak bir durumla karşılaşacağına, çok sevdiği bir yakınını veya işini kaybetmekten korkacağına lakin bu durumdan çabucak kurtulup işleri yoluna sokacağına delalet eder. Rüyada bit görmek mantıklı adımlar atmaya, azimle ve istekle çalışarak çok istediği başarıya ulaşmaya, yaşadığı aksiliklerin çaresiz olmadığına işaret eder.

RÜYADA CANLI BİT GÖRMEK

Rüyada bit görmek hanedeki kişi sayısının artacağına, çözümü olan fakat can sıkıcı problemler yaşanacağına, akrabalarla sık sık bir araya gelmeye delalet eder. Rüyasında canlı bit gören kimsenin yakın zamanda çok istediği işe kavuşacağı, aniden elinin bollanacağı, kazandığı paralarla çok kimseye yardım edeceği, saygınlığının artacağı, sözü dinlenen bir kişi olacağı rivayet edilir.