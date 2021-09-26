Rüyada cam silmek ne anlama gelir? Rüyada kirli cam silmek ne demek?

Rüyada cam silmek rüya tabirleri konusunda merak edilen konulardan biridir. Rüyalar detaylarına göre farklı anlamlar barındırabilir. Rüyada cam silmek değişik anlamlar taşırken rüyada başka evin camını silmek çok daha farklı anlamlar taşıyabilir, farklı farklı yorumlanabilir.

RÜYADA CAM SİLMEK

Rüyada cam silmek yakın çevre ve arkadaşlardan sevgi görmeye, kısmetinin artmasına çevresinin genişlemesine delalet eder. Rüyasında cam silen kişinin bir yakını vasıtasıyla eline bol miktarda para geçeceği rivayet edilirken bazen de rüya sahibinin yakınlarına yardım edeceği, çevresine faydalı bir işi başarıp hürmet göreceği rivayet edilir.

RÜYADA EVİN CAMINI SİLMEK

Rüyada evin camını silmek yaşanılan problemlerin sonunun geldiği, yeni bir iş kapısının açılacağı anlamına gelir. Rüyasında evin camını sildiğini gören kişinin borçlarından kurtulacağı, feraha kavuşup mutlu olacağı, çevresindeki art niyetli kişileri hayatından çıkaracağı, kendi işinde başarılı olup bu işten maddi manevi büyük kazançlar sağlayacağı rivayet edilir. Rüyada evin camını silmek bazen hanedeki hastanın şifa bulacağı anlamına da gelebilir.

RÜYADA BAŞKASININ CAMINI SİLMEK

Rüyada başkasının camını silmek verilen emek karşılığı kavuşulacak bolluğa, hayattan zevk almaya, birçok konuda rahata ermeye delalet eder. Rüyada başkasının camını sildiğini gören kişinin çektiği tüm dertlerin sonunda refaha kavuşacağı, emeklerinin sonucu helal bol para kazanacağı, zamanında yaptığı hayırların karşısına çıkıp mükafatını alacağı, iş hayatında çok saygın bir konuma geleceği rivayet edilir.

RÜYADA KİRLİ CAM SİLMEK

Rüyada kirli cam silmek hane halkının yaşayacağı mutluluğa, ailecek feraha kavuşmaya, zorluklarla elde edilecek büyük kazanca delalet eder. Rüyada cam silmek uzun zamandır beklenilen maddi gücün geleceği, ailedeki dargınların barışacağı, kara bulutların dağılıp maddi manevi büyük mutluluklar yaşanacağı anlamına gelir.