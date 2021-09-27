Rüyada çocuk görmek ne anlama gelir? Rüyada erkek ve kız çocuk görmek ne demek?

Rüya tabirleri konusunda en çok merak edilen konulardan birisi de rüyada çocuk görmektir. Rüyada çocuk görmek sorusunun yanıtı rüyadaki diğer detaylara göre farklılık gösterebilir. Rüyada çocuk görmek başka anlamlar taşırken rüyada kız çocuk yahut erkek çocuk görmek çok başka anlamlar taşıyabilir.

RÜYADA ÇOCUK GÖRMEK

Rüyada çocuk görmek rüyayı gören kişinin çok güzel havadisler alacağına, istediği kısmetin ayağına geldiğine delalet eder. Rüyada çocuk görmek verilen emek karşılığı gelecek ferahlığın hem rüya sahibine hem ailesine büyük mutluluk vereceği, rüya sahibinin akrabalarına yardım edeceği bu yardımlar sonucunda çok sevilip sayılacağı rivayet edilir. Rüyada çocuk görmek aynı zamanda uzun zamandır beklenen müjdenin geleceği anlamına gelir.

RÜYADA ERKEK ÇOCUK GÖRMEK

Rüyada erkek çocuk görmek yıllardır yapmaya heveslenilen bir işi sonunda yapmaya, kötü giden işlerin artık rayına oturacağına, borç ve kederlerin azalacağına delalet eder. Rüyada erkek çocuk görmek rüyayı gören kişi bekar ise hayırlı mutlu bir evlilik yapacağına, evliyse eşiyle yaşadığı problemlerin ortadan kalkacağına işaret eder. Hasta bir kimsenin rüyasında erkek çocuk görmesi yakın zamanda şifa bulup iyileşmesine delalet eder. Rüyada erkek çocuk gören kimse eğer işsizse kısmetinin açılacağı yeni iş kapılarının açılacağı anlamına gelir.

RÜYADA KIZ ÇOCUK GÖRMEK

Rüyada kız çocuk görmek bolluk ve saadet anlamına gelir. Rüyada kız çocuk gören kimsenin hanesinin rızkı ummadığı kadar açılacağı, mal mülk sahibi olacağı rivayet edilir. Rüyada kız çocuk görmek müjdeli haber alınacağına, büyük hayırlı kazançlar elde edileceğine, hayali kurulan mutluluğun geldiğine delalet eder. Rüyada kız çocuğu kimse bekar ise kısa zamanda evlilik yapıp evlat sahibi olacağına, evliyse hanesinin bereketlenip mutluluk dolacağına yorumlanır.

RÜYADA BEBEK GÖRMEK

Rüyada bebek görmek gelecek olan güzel habere ve şifaya delalet eder. Rüyada bebek görmek çekilen zahmet sonucu kavuşulan feraha, çekilen tüm sıkıntıların sonucunda mutlu ve refahta olmaya delalet eder. Rüyasında bebek gören kimsenin büyük bir müjde alacağı, çok mutlu olup ailesini ve sevdiklerini de mutlu edeceği, elinin bollanacağı çokça yardım edeceği insanları sevindireceği rivayet edilir. Rüyada bebek görmek aynı zamanda işinde yükselmeye, itibarın artmasına, emeklerle kurduğu işinden bol helal para kazanmaya, kişiye ve haneye tazelik mutluluk gelmesine delalet eder.

RÜYADA YABANCI ÇOCUK GÖRMEK

Rüyada yabancı bir çocuk görmek gizli bir düşman varlığının işareti olabilir. Rüyada yabancı tanınmayan bir çocuk görmek rüya sahibinin gizli bir düşmanı olduğuna delalet eder. Rüyada yabancı çocuk görmek rüya sahibinin kıskanıldığına, başarılarına gölge düşürmeye çalışan kişiler olduğuna, bazen de sivri dilli patavatsız arkadaşa delalet eder.

RÜYADA BAŞKASININ ÇOCUĞU OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada başkasının çocuğu olduğunu görmek hayra ve sevince, rüya sahibinin tanınıp sevilen bir kişi olacağına, bol kazanç getiren iş kapılarının açılacağına delalet eder. Rüyada başkasının çocuğu olduğunu görmek rüya sahibinin uzun zamandır görmediği sevdiklerini göreceğine, akrabalarından müjdeli haber alacağına, ailesindeki dargınların barışacağına, kendisini daha iyi tanıyıp iç dünyasını tazeleyeceğine işaret eder. Rüyasında başkasının çocuğu olduğunu gören kimsenin çektiği evlat hasretinin son bulacağı, sağlıklı hayırlın evlatları olacağı rivayet edilir.

RÜYADA KUCAĞA ÇOCUK ALMAK

Rüyada kucağa çocuk almak uğruna emek verilen işin sonunda meyve vereceğine, rüya sahibinin umduğundan fazla mutlu olacağına işaret eder. Rüyada kucağa çocuk almak tertemiz yeni rızık kapısına, büyük kıymetli bir hediye almaya, rüya sahibinin emekleri sonucunda saadete ve zenginliğe kavuşacağına delalet eder. Rüyasında kucağına çocuk alan kimse bekarsa büyük bir aşk yaşayacağına bu aşkın neticesinde mutlu bir yuva kurup evlat sahibi olacağına yorumlanır.