Rüyada dişini kendi eliyle çıkarmak ne anlama gelir? Rüyada sallanan ve çürük dişini kendi eliyle çekmek ne demek?

Dişin çekildiği, söküldüğü rüyalar en çok merak edilen, rivayetleri araştırılan rüyalardandır. Rüyada dişi kendi elleriyle çıkarmak ne anlama gelir sorusunun yanıtı rüyadaki diğer imgelerin değişkenliğine göre değişebilir. Rüyada dişi kendi elleriyle çıkarmanın anlamı ile çürük dişi çekmenin anlamı illa ki farklı yorumlanacaktır.

RÜYADA KENDİ DİŞİNİ ELİYLE ÇIKARMAK

Rüyada kendi dişini eliyle çıkarmak rüya sahibinin oldukça zor duruma düşeceği, maddi sıkıntıları için yardım isteyeceği ama yardım edecek kimseyi bulamayıp kendi kendine sorunlarını halledeceğine, kendi ayakları üzerinde duracağına işarettir. Rüyasında kendi dişini söktüğünü gören kimse sorunlar yaşasa bile her zaman kendi kendine yetecek güce sahip olacağı rivayet edilir. Rüya sahibi zor zamanında yalnız kalacağı için yakınlarına kırılacağı, dostlarının gerçek yüzünü göreceğine işarettir.

RÜYADA KENDİ DİŞİNİ ÇEKMEK

Rüyada kendi dişini çekmek kişinin dara düşeceğine, kendi çabasıyla ayağa kalkacağına yorumlanır. Rüyada kendi dişini çektiğini gören kişi ailesiyle yaşadığı problemleri yola sokacağı, dargın olduğu akrabalarıyla barışacağı rivayet edilir. Rüyada kendi dişini çekmek kişinin düştüğü hastalıktan kurtulacağı, yaptığı hatalar sonucu insanlara karşı zor duruma düşeceği rivayet edilir.

RÜYADA SALLANAN DİŞİ ÇEKMEK

Rüyada sallanan dişi çekmek rüya sahibinin çevresindeki kuyusunu kazan, kazancına göz diken, başarılarını çekemeyen insanları hayatından çıkaracağına yorumlanır. Rüyada sallanan dişi çektiğini gören kimse maddi manevi temizlik yaparak işlerini yola koyacağına, zararlı arkadaşlarından uzaklaşıp hayırlı insanlarla ahbap olacağına delalettir.

RÜYADA ÇÜRÜK DİŞİ ÇEKMEK

Rüyada çürük dişi çekmek hayırlı rüyalardan kabul edilir. Rüyada çürük diş çektiğini gören kimse kendisini sürekli huzursuz eden, mutsuz olmasına sebep olan bir kişiden yahut durumdan kurtulacağı, hastaysa eğer şifa bulacağı rivayet edilir. Rüyada çürük dişi çekmek rüya sahibinin önüne engel olan her türlü olumsuzluktan kurtulacağı, tertemiz yeni bir sayfa açacağına delalet eder.

RÜYADA BAŞKASININ DİŞİNİ ÇEKMEK

Rüyada başkasının dişini çekmek rüya sahibinin bir patavatsızlık yapıp insanları birbirine düşüreceğine, konuşmalarına dikkat etmesi gerektiğine yorumlanır. Rüyada başkasının dişini çektiğini gören kimsenin yardıma muhtaç birine yardım edeceği, yardım ettiği kişiyi ettiği bir söz yüzünden inciteceği, sözlerine daha dikkat etmesi gerektiğine yorumlanır.