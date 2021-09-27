Rüyada dışkı görmek ne anlama gelir? Rüyada kendi dışkısını görmek ne demek?

Rüya yorumcuları uzun ya da kısa, iyi ya da kötü pek çok rüyanın gerçek hayatımız hakkında bir mesaj taşıyabileceğini iddia ediyor. Biyolojik olarak rüyaların gizemi hala çözülememiş olsa da sosyal tarihte rüyaların ve rüya yorumlarının kapladığı alan oldukça büyük.

RÜYADA DIŞKI GÖRMEK

Rüyada dışkı görmek maalesef oldukça hayırsız yorumlanan rüyalar arasıjnda kabul edilir. Kimi rüya yorumcularına göre rüyada insan dışkısı görmek rüya sahibinin harama el uzatacağı, günaha düşeceği şeklinde yorumlarla açıklanır. Rüyasında dışkı gören kişi hakkı olmayan bir kazanca el uzatacak ve emek vermeden, kendisinin hak etmediği maddi kaynaklara etişecek demektir. Rüyasında dışkı gören rüya sahibi etrafındaki kişilere dikkat etmelidir çünkü rüyada dışkı görmek yalancı ve sahtekar insanlarla işbirliği yapıp kötü yola sürüklenmeye işaret eder.

RÜYADA KENDİ DIŞKISINI GÖRMEK

Rüyada kendi dışkısını gören kişi bir süredir kendine ve etrafına karşı sürdürdüğü öfkeli tavrına son verecek demektir Rüyada kendi dışkısını gören rüya sahibi manevi olarak huzura kavuşacak ve kötü enerjilerden arınacak demektir.

RÜYADA DIŞKI YEMEK

Rüyada dışkı yemek rüya yorumcularına göre farklı yorumlanan rüyalar arasındadır. Bazı rüya yorumcuları için rüyada dışkı yemek rüyayı gören kişi için bereketli ve bol kazançlı bir döneme girildiğine işarettir. Rüya sahibi özellikle maddi olarak hayal edemeyeceği kazançlar elde edecek ve refaha kavuşacaktır.

Bazı rüya yorumcuları ise rüyada dışkı yemeyi oldukça hayırsız rüyalar kategorisinde ele alır. Rüyada insan dışkısı yediğini gören rüya sahibi yanlış yollara sapacak, hayırsız işlere tamam diyecek, aç gözlülük ve hırsa kurban olup başkalarına zarar verecek işlere kalkışacaktır.

RÜYADA DIŞKI TEMİZLEMEK

Rüya yorumcuları rüyada dışkı temizlemeyi rüya sahibinin aile hayatındaki fenalıkların simgesi olarak yorumlar. Rüyada dışkı temizlediğini görmek rüyayı gören kişinin yakın zamanda ailesi ile kavga edeceğine, bu kavgaların sonucunda hem rüya sahibinin hem de ailesinin çok üzüleceğine işaret eder. Bunun yanında rüyasında dışkı temizleyen kişi oldukça mücadeleci biridir ve mücadeleci kişiliği sayesinde doğru yolu bulacak, tüm problemleri çözecektir.

RÜYADA DIŞKI KOKUSU DUYMAK

Rüyada dışkı kokusu duymak rüya sahibinin iş hayatıyla ilgili büyük gelişmeler yaşanacağına işaret eder. Rüyasında dışkı kokusu duyduğunu gören rüya sahibi mücadeleci kişiliği sayesinde iş hayatında ters giden şeylerin üstesinden gelir ve ardından kendisinin istediği düzene kavuşur. Rüya sahibinin beklediği fırsatların nihayet oluşacağına işaret eden bir rüyadır.

RÜYADA BAŞKASININ DIŞKISINI GÖRMEK

Rüyada başkasının dışkısını görmek dini rüya yorumlarına göre de haram malla açıklanır. Dini rüya yorumları rüyada başkasının dışkısını görmeyi hayra alamet değildir diyerek açıklar. İnsan dışkısının haram malı işaret ettiğini söyleyen rüya yorumlarına göre rüyada başkasının dışkısını gören rüya sahibi için bu rüya üzüntü, gözyaşı ve huzursuzlukla yorumlanır.