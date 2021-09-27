Rüyada dolunay görmek ne anlama gelir? Rüyada dolunay ve yıldızı bir arada görmek ne demek?

Rüya tabirleri konusunda en merak edilen konulardan birisi de rüyada dolunay görmektir. Dolunay gibi gökyüzü cisimleri her halükarda dikkat çeken imgeler olduğu için rüyalarda görüldüğü zaman hepimizde fazladan merak uyandırdığı bir gerçek. Rüyada dolunay görmenin anlamı rüyanın diğer imgelerine göre değişkenlik gösterebilir.

RÜYADA DOLUNAY GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada dolunay görmek rüyayı gören kişinin çok hayırlı insanlarla iş yapacağına, hayırlı evliliğe ve hayırlı evlada yorumlanır. Rüyada dolunay gören kimsenin sıkıntılarının bir anda biteceğine, önüne parlak fırsatlar çıkacağına, hayatının her alanında başarılı olup parmakla gösterilen biri haline geleceği rivayet edilir. Rüyada dolunay görmek umuda, emeklerin karşılığının alınacağına, umulandan fazla para kazanmaya, övülmeye ve saygı duyulan birey olunacağına yorumlanır.

RÜYADA BÜYÜK DOLUNAY GÖRMEK

Rüyada büyük dolunay görmek rüya sahibinin ün ve şöhrete nail olacağına, çok büyük işler başaracağına, hayallerine ve gayelerine kavuşacağına delalettir. Rüyada büyük dolunay gören kimsenin vatana millete faydalı hayırlı işler yapacağına, ailesini ve kendisini yükselteceğine, hayatı boyunca kimseye muhtaç olmayacağına yorumlanır.

RÜYADA DOLUNAY VE YILDIZ GÖRMEK

Rüyada dolunay ve yıldız görmek kısmetin ve şansın açılacağına, mutluluk dolu olaylar yaşamaya işarettir. Rüyada dolunay ve yıldız gören rüya sahibinin uğrana emek verdiği hayallerine kavuşacağı, umduğundan daha büyük başarılara ulaşacağı rivayet edilir. Rüyada dolunay ve yıldız görmek etraftaki zararlı insanlardan uzaklaşmaya, sağlam adımlar atıldığı takdirde büyük kazançlar elde edileceğine yorumlanır.

RÜYADA İKİ TANE DOLUNAY GÖRMEK

Rüyada iki tane dolunay görmek iki hayırlı olay arasında kararsız kalmaya, seçim yaparken ikilemde kalmaya delaletidir. Rüyada iki tane dolunay görmek rüya sahibinin ruh durumunun sürekli değişeceğine, bazen huzurlu bazen mutsuz hissedeceğine, ama zamanla içinden bu karamsarlığı atacağına, hayalini kurduğu mutluluğa kavuşacağına delalet eder. Rüyada iki tane dolunay görmek mutluluğunda hüznünde iki kat yaşanacağına, maddi sıkıntıların biteceğine, sağlık problemleri yaşanacağına yorumlanır.

RÜYADA PARLAK DOLUNAY GÖRMEK

Rüyada parlak dolunay görmek hayalini kurulan her şeye kavuşmaya, rüya sahibinin şanslı günlerinde olduğuna dilek ve dua kapılarının açık olduğuna yorulur. Rüyada parlak dolunay görmek kazanılacak büyük servete, paranın kişiyi bozmayacağına, merhametli ve bonkör birisi olmaya, aile içinde ve çevrede çok sevilmeye, iç huzurunun daim olacağına delalettir.

RÜYADA DOLUNAYIN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada dolunayın düştüğünü görmek eldeki fırsatın kaçacağına, olacak bir işin son dakika bozulacağına, ikili ilişkilere başkalarının dahil olup huzursuzluk çıkacağına delalettir. Rüyada dolunayın düştüğünü gören kimsenin elinden fırsat kaçıracağı, maddi anlamda zarara uğrayacağı, hanesinden birisiyle arasının açılacağı rivayet edilir.