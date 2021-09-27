Rüyada elektrik çarpması ne anlama gelir? Rüyada elektrik çarpmasından korkmak ne demek?

İnsanlık tarihi, kişilerin ve toplumların kaderini belirleyen rüyalardan bahsedilen hikayelerle doludur. Rüya yorumları bugün karar almada eskisi kadar etkili olmasa da kişisel olarak çok fazla araştırılan konuların başında geliyor.

RÜYADA ELEKTRİK ÇARPMASI

Rüyada elektrik çarpması hayırla anılan rüyalardan biridir. Rüyada elektrik çarpması en basit anlamıyla kötülüklerle, kötü şansla, beklenmedik kazalarla yorumlanır.

Rüyasında elektrik çarptığını gören kişinin hayatı beklemediği bir anda alt üst olacak demektir. Bu rüyayı gören kişi çok zor durumlara düşecek hatta belki evini, yaşadığı şehri terk etmek zorunda kalacaktır. Rüyada elektrik çarpması füzen bozulması olarak tabir edilir.

RÜYADA ELEKTRİK ÇARPMASINDAN KORKMAK

Rüyada elektrik çarpmasından korktuğunu gören kişi iş hayatında büyük bir karar alacak ve biriyle bir ortak iş kuracak demektir. Bu ortak iş sonucunda hem rüya sahibi hayırlı kazanç kapılarına erişecek hem de bu işten çok fazla başka insan da nasiplenecek demektir.

Rüyasında elektrik çarpmasından korktuğunu gören kişi uzun zamandır küs olduğu biriyle barışacak manevi olarak kendini iyileştirdiği ve kederden uzaklaştığı bir döneme girecektir.

Bazı rüya yorumcuları ise rüyada elektrik çarpmasından korkmayı bir anda sağlıkla ilgili yaşanacak bir sıkıntıya işaret eder. Bu tabire göre rüyayı gören kişinin kendisi ya da ailesinden biri bir anda hastalanacak ve sıkıntılı günler yaşanacak şeklinde yorumlanır.

RÜYADA ELİNİ ELEKTRİK ÇARPMASI

Rüyada elini elektrik çarpması haberci rüyalardan biridir. Rüyada elini elektrik çarptığını gören kişi yaptığı işlere ve para kazandığı kaynaklara dikkat etmelidir çünkü her an harama bulaşma riski vardır. Rüya sahibinin hayatında helal kazanç ve haram kazanç ayrımına dikkat etmediği ama buna dikkat etmesi gerektiğine işaret eden rüyada elini elektrik çarpması rüya sahibinin dikkatli davranırsa sıkıntılarından kurtulmasının ve doğruya yönelmesini zor olmadığına dikkat çeker.

RÜYADA BİRİNE ELEKTRİK ÇARPMASI

Rüyada başkasına elektrik çarptığını görmek rüya sahibi için mutluluğun ve huzurun habercisidir. Ancak bazı rüya yorumcuları bu rüyayı tam tersi bir anlamda açıklar. Bazı rüya yorumcularına göre rüyada birine elektrik çarpması rüyayı gören kişinin yakın çevresinden bir ölüm haberi alacağına dalalet eder. Rüyada elektrik çarpmasının görülmesi sağlık sorunlarına ve herkes için sıkıntılı günlerin gelmesine işaret eder.

RÜYADA ELEKTRİK ÇARPMASIYLA ÖLMEK

Rüyada elektrik çarpmasıyla ölmek yenilenme ve yeniden ayağa kalkma mesajı taşıyan bir rüyadır. Rüyada elektrik çarpmasıyla ölmenin anlamı rüya sahibinin yaşadığı kötü günlerden sonra yeniden ayağa kalkacağına kendini iyileştireceğine, manevi olarak zenginleşmesiyle birlikte kazancının da zenginleşmeye başlayacağına işaret eder.

Rüyada elektrik çarpmasıyla öldüğünü gören kişi zor günleri geride bırakacak, işine dört elle sarılacak, evine ve ailesine yönelecek ve onların da mutluluğu daim olacak demektir. Rüya sahibini hayatında görüşmediği birileri varsa onlarla olan küslükleri son bulacak, çevresi genişleyecektir.