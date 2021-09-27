Rüyada eski sevgilinin mesaj atması ne anlama gelir? Rüyada eski sevgiliden mesaj almak ne demek?

Hepimiz hayatında bir kez de olsa rüyasında eski sevgilisini ya da eski sevgilisiyle yeniden iletişime geçtiğini görmüştür. Eski sevgilerin görüldüğü rüyalar rüya yorumları arasında en çok araştırılan rüyalardan sayılabilir. Gelin rüyada eski sevgilinin mesaj atmasının anlamını hep birlikte inceleyelim...

RÜYADA ESKİ SEVGİLİNİN MESAJ ATMASI

Bazı rüyaların gerçek hayatlarımıza dair mesajlar taşıdığı rüya yorumcuları arasında yaygın bir kanı. Rüyada eski sevgilinin mesaj atması, bazı rüya yorumcularına göre rüya sahibinin gerçekte de eski sevgilisiyle yeniden konuşmaya başlayacağı yönünde yorumlanıyor. Rüyada eski sevgilinin mesaj atması mesajın içeriğine göre farklı yorumlanıyor. Rüyasında eski sevgilisinden mesaj alan rüya sahibi geçmiş günlerini çok özlüyor ve geçmişe dönmek istiyordur.

RÜYADA ESKİ SEVGİLİDEN MESAJ ALMAK

Rüyada eski sevgiliden mesaj almak rüya sahibini üzecek rüyalardan biridir. Rya sahibi geçmişinde yaptığı ve çok üzülmesine neden olan hataları tekrarlayacak ve yine çok üzülecek demektir. Rüyasında eski sevgilisinden mesaj aldığını gören rüya sahibinin eğer şu anda bir ilişkisi varsa o ilişkisinde de yolunda gitmeyen şeyler yaşanıyor demektir. Bazı yorumcular bu rüyayı ayrılık olarak da yorumlar.

RÜYADA ESKİ SEVGİLİ İLE BARIŞMAK

Rüyada eski sevgili ile barışmak genelde rüya sahibinin eski sevgilisini unutamadığı şeklinde yorumlanacak gibi düşünülse de bu aslında böyle değildir. Rüyasında eski sevgilisi ile barıştığını gören rüya sahibi gerçek hayatında eski sevgilisiyle barışmaz aksine rüya sahibi için yeni bir ilişkinin başlayacağı mesajını taşıyan bir rüyadır. Rüyasında eski sevgilisiyle barıştığını gören kişi artık eski defterleri açmayı bırakacak ve yoluna bakmaya başlayacak demektir. Eski sevgilisini tamamen unutacak ve kendisi için heyecan dolu yeni başlangıçlar yapacaktır.

RÜYADA ESKİ SEVGİLİNİN PİŞMANLIK MESAJI ATMASI

Rüyada eski sevgilinin pişmanlık mesajı atması rüya sahibi için iyiye yorulan rüyalardan biridir. Rüyada eski sevgilinin pişmanlık mesajı attığını gören rüya sahibi bir süredir ters giden işlerinin çok kısa bir süre sonra bir anda iyiye gitmeye başlayacağına, hayatında yolunda gitmeyen ne varsa yoluna gireceğine şahit olur.

Rüyasında eski sevgiliden pişmanlık mesajı alan kişi zor günleri geride bırakacak ve iş hayatında takdir gördüğü, iyi paralar kazandığı işlere dahil olduğu, özellikle aile ilişkilerinde kavgalarının son bulduğu bir döneme girecek demektir.

Rüyada eski sevgiliden telefona mesaj geldiğini görmek bazı rüya yorumcuları tarafından da mutsuzluğun ve huzursuzluğun işareti olarak yorumlanır. Rüyasında eski sevgiliden telefonuna mesaj geldiğini görmek rüya sahibinin insan ilişkilerinde güvenini kaybedeceğine, bir daha hayatına birini almakta çok zorlanacağına, hayatında tatsız bir dönemin yaşanacağına işarettir.

Telefonuna eski sevgilisinden mesaj geldiğini gören kişi bazı rüya tabircilerine göre ise rüya sahibinin hayatını kötü etkileyen, onun huzurunu kaçıran ve onun kötülüğünü isteyen kim varsa o kişilerin kısa zamanda ondan uzaklaşacağına işarettir.