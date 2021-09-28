Rüyada ölmüş yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada ölü yılan görmek ne demek?

Rüyalarda görülen yılan, genellikle rüya sahibi kişinin yaşamında kendisini çekemeyen ve kendisine kötülük yapmak için fırsat kollayan birilerinin varlığı yönünde yorumlanır. Yılanın birçok toplumda yaygın olarak sinsice zarar verebilecek bir hayvan olmasından yola çıkılarak yapılan bu olumsuz yorum, rüyada görülen yılanın ölmüş olması durumunda olumlu bir anlama bürünür. Çünkü düşmanı ve kötülük yapma potansiyeli bulunan sinsi kişileri simgelediği düşünülen yılanın ölü olarak görülmesi, söz konusu düşman ya da kötü kişilerin kötülük yapma fırsatı bulamayacağı yönünde yorumlanır.

RÜYADA ÖLMÜŞ YILAN GÖRMEK

Rüyada görülen yılan, rüya sahibi kişiye ya da onun çevresinde bulunan sevdiklerine kötülük yapma potansiyeli olan sinsi bir düşmana işaret ederken, bu yılanın ölü olarak görülmesi ise bu düşmanın kötülük yapma potansiyelini gerçekleştiremeden kendi başına belalar alacağı yönünde yorumlanır. Rüyada ölü yılanı yiyerek tükettiğini gören kişi ise, bu rüyasını kendisine kötülük yapmak isteyen sinsi bir düşmanın yaptığı olumsuz davranışlar sonucunda bizzat kendisine zarar vereceği ve rüya sahibi kişinin ise bu durumdan olumlu çıkarlar elde edeceği yönünde yorumlanır.

RÜYADA ÖLMÜŞ YILANIN CANLANMASI

Şayet rüya sahibi kişi rüyasında gördüğü ölü yılanın sonradan yeniden canlandığını görürse, bu durumda rüyanın anlamı yeniden tersine döner. Rüyada görülen ölü yılanın yeniden dirilmesi durumu, kişinin yaşamında kendisine zarar verme potansiyeli ve niyeti bulunan sinsi düşmanların yeniden harekete geçerek kötülükler yapabileceği anlamına gelebilir. Bu nedenle rüyada ölmüş yılanın canlanması kişinin kendi etrafındaki sinsi kişilere karşı yeniden dikkatli davranmasını gerektirebilecek bir durumdur.

RÜYADA SİYAH ÖLÜ YILAN GÖRMEK

Rüyada görülen ölmüş yılanın renginin de rüyanın yorumlanması bakımından önemi vardır. Rüyada görülen yılan siyah renkte ise, bu durum kişinin yaşamında ona zarar verme potansiyeli bulunan kötü niyetli insanların daha da fazla kindar ve büyük kötülükler yapma potansiyeline sahip kişiler olduğu anlamına gelir. Rüyada görülen siyah yılan, özellikle kişinin rızkını kazandığı iş yaşamı gibi önemli bir alanda kendisiyle rekabet halinde olan ve ona zarar vererek şahsına çıkar sağlamak isteyen kişilerin varlığına işaret olarak yorumlanabilir. Ancak yine de rüyada siyah yılan görmek, bu tür aşırı kötü niyetli kişilere karşı başarılı olacağına ve dikkatli davranması durumunda bu kişilerin yaptıklarının olumsuz etkilerinden korunabileceğine da işaret eder.

Rüyada siyah renkli yılan görmek, tüm bunların haricinde yolculuk, şans ve nazar ile ilişkili olarak da yorumlanır. Siyah yılan kişinin şansının yaver gidebileceği anlamında ya da yakın zamanda bir seyahate çıkabileceği anlamında yorumlanabileceği gibi, kendisini kıskanan kişilerin varlığıyla birlikte, bu kıskançlık sonucunda oluşan nazardan korunabileceği anlamlarında da yorumlanır.

RÜYADA ÖLMÜŞ YILAN DERİSİ GÖRMEK

Rüyada ölü bir yılanın derisini görmek ise bazı yorumcular tarafından sağlık konusu ile ilişkili olarak yorumlanmıştır. Bu yorumlara göre, rüyasında ölmüş yılanın derisini gören kişi sağlık yönünden huzura ereceği günler yaşayabilir. Bunun yanında, rüyada ölmüş bir yılanın derisini görmenin, kişinin toplum içinde saygın bir konuma erişeceğine ve bol kazançlara ulaşacağına yönelik yorumları da vardır.

RÜYADA BİR SÜRÜ ÖLÜ YILAN GÖRMEK

Rüyada bir tane değil birden fazla, birçok yılan görmek ise, yılan görmenin daha da kuvvetli yorumları yönünde değerlendirilir. Rüyasında bir değil birçok yılan gören kişinin çevresinde kendisine zarar vermek isteyen birden çok düşmanlarının bulunduğu düşünülebilir. Aynı şekilde rüyada bir değil birçok yılanı ölmüş olarak gören kişi de, çevresinde bulunan ve kendisine kıskançlık duyan birçok kişinin olduğunu ancak bunların tamamının ona zarar veremeden helak olacağı ya da kendi dertlerine düşeceğini düşünebilir.