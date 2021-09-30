Rüyada yumurta kırmak ne anlama gelir? Rüyada bozuk ve çiğ yumurta kırmak ne demek?

Rüyada yumurta görmek ve yumurta kırmak, hem olumlu hem olumsuz tabir edilen rüyalar arasındadır. Rüyada yumurta kırmak maddi manevi acı ve kayıp olarak tabir edilebilmektedir. İşte diğer yumurta kırma tabirleri…

RÜYADA YUMURTA KIRMAK

Rüyada yumurta kırmak, rüya sahibinin kendi yanlışları yüzünden bir acı çekeceğine, kaza veya dikkatsizlikten kaynaklı bir sebepler bir yakınını kaybedeceğine işarettir. Gebe ya da çocuklu kadınların çocuklarını kaybedeceklerine de yorulan rüya, hayra yorumlanmamaktadır. Maddi manevi kayıp, kumar gibi alışkanlıklar yüzünden kişinin hayatını riske atması, önemli günahlar ve boşa yatırım gibi kötü olayların habercidir.

RÜYADA BOZUK YUMURTA KIRMAK

Rüyada bozuk yumurta kırmak rüya sahibinin zor bir duruma düşeceğine, sorunlu bir hayat geçirip yalnız kalacağına delalet eder. Rüyada çürük yumurta kırmak ise rüya sahibinin özgüveninin geleceğine ve kişinin önüne çıkan engelleri aşacağına işarettir.

RÜYADA ÇİĞ YUMURTA KIRMAK

Rüyada tavuk ve kaz gibi kümes hayvanlarının yumurtasını kırdığını görmek, kişinin kolay yoldan para ve mal mülk kazanacağı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda iş hayatındaki başarılarıyla rakiplerine de üstünlük sağlayacak ve hayal ettiği mevkiden de yüksek bir mevki sahibi olacaktır. Ummadık değişimler de yaşayabilir.

RÜYADA ÇİFT SARILI YUMURTA KIRMAK

Rüyada kırdığı yumurtanın çift sarılı olduğunu gören rüya sahibinin yaşadığı sorunlar ve sıkıntılar azalacak ve hayatına yeni kişiler alacaktır. Kişinin imkânsız gibi gördüğü bir iş emek ve azmi sayesinde başarılacak ve yeni fırsat kapıları açılacaktır. İşler kısa sürede yoluna girecektir. Bu rüyanın bir diğer anlamı ise çocuk sahibi olmaktır.

RÜYADA YUMURTA KIRMAK VE İÇİNDEN CİVCİV ÇIKMASI

Rüyada kırılan yumurtanın içinden civciv çıkması, rüya sahibinin şanslı bir hayatı olacağı, büyük kazançlar elde edeceği, maddi zorluklardan kurtulup rahat bir yaşam süreceği anlamına gelmektedir. Rüya sahibi hayatı boyunca rahat bir şekilde para kazanacaktır. Bu rüyanın bir başka yorumu ise atılacak yeni adımlar ve gerçekleşecek yeniliklerdir.