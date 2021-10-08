Rüyada hasta olmak ne anlama gelir? Rüyada hasta görmek ne demek?

Rüya tabirleri senelerdir rüyamızda gördüğümüz durumları ve başımızdan geçen olayları anlamlandırmak için başvurduğumuz kaynaklardan biri. Bu yazımızda rüyada hasta olmanın rüya yorumlarına göre ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.

RÜYADA HASTA OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada hasta olmak, zannedildiği gibi kötü anlamlara çıkan bir rüya değildir. Hasta olmak gerçek hayatta sıkıntılar doğursa da rüyada tam tersi anlama denk gelir. Rüyada hasta olmak Hem fiziksel hem de duygusal olarak iyileştiği bir döneme girer. Kalp kırgınlıklarını ya da hastalıklarını iyileştirir, hayata yeniden sağlıklı ve umutlu tutunur.

Rüyada kendini hasta görmek rüyayı gören kişi hastaysa iyileşeceğine, eğer hasta değilse de sağlığında uzun yıllar sorun çıkmayacağına işaret eder.

RÜYADA HASTA GÖRMEK

Rüya tabircileri rüyada hastalık görmeyi mutluluk olarak yorumlar. Rüyada hasta gören kişi uzun süren mutsuzluk dönemini nihayet noktalayacaktır. Hayatında bazı şeyler yoluna girmeye başlayacak ve rüya sahibi tekrar yaşadığını hissetmeye başlayacaktır.

RÜYADA HASTA BİRİNİ GÖRMEK

Rüyada hastalık çoğu tabircilere göre sağlıktır. Rüyada hasta birini görmek o kişinin gerçek hayatında uzun süredir hastalıklarla uğraştığına ama nihayet sağlığına kavuşacağına işarettir. Rüyada hasta olan kişi eğer iyileşirse bu da hastalıkların ve dertlerin tamamen biteceğine ve o kişinin hayatında güzel günlerin başlayacağına yorulur. Rüyada hasta birinin iyileştiğini görmek iyi günlerin habercisidir.

Rüyada birini hasta görmek, o kişinin sıhhat bulacağının habercisidir. Rüya sahibinin rüyada hasta gördüğü kişi gerçek hayatta boğuştuğu hastalık için tedaviye başlayacak ve tedavi çok güzel gidecek demektir.

Rüyada birinin hasta olduğunu görmek bazı rüya yorumcularına göre ise hasta görülen kişiyle çıkılacak bir yolculuğun işaretidir. Rüya sahibi rüyasında hasta gördüğü kişiye yardım etmek ve destek olmak için onun istediği bir yolculuğu kabul edecek ancak bu yolculuk ona keder ve hayal kırıklığı getirecektir.

RÜYADA ANNEYİ HASTA GÖRMEK

Rüyada annenin hasta görülmesi rüya sahibinin hane içinde yaşayacağı zor günlere işaret eder. Rüyada hastalık görmek genelde kötü anlamlara çıkmasa da annenin hasta görülmesi özellikle aile yaşantısı için üzücü olayların yaşanacağı anlamına gelir.

RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİ HASTA GÖRMEK

Rüyada ölmüş birini hasta görmek, bazı rüya yorumcuları tarafından o kişinin rüya sahibinden dua beklediği şeklinde yorumlanır. Bazı rüya yorumcuları ise rüyada ölmüş birini hasta olarak görmeyi, o kişinin yattığı yerden memnun olduğuna hayırlı bir ahiret hayatı sürdüğüne yorar. Ancak rüya sahibi hasta gördüğü ölmüş kişiyi özlüyor demektir.

RÜYADA BABAYI HASTA GÖRMEK

Rüyada babayı hasta görmek de tıpkı rüyada anneyi hasta görmek gibi hayırla anılan rüyalardan değildir. Rüyasında babasının hastalandığını gören kişi güvendiği insanlar tarafından kandırılacak ve çok üzülecektir. Rüya sahibini insanlara güveninin kırılacağına işaret eden bu rüyada kişiye zarar uzaktan değil aile içinden gelecektir. Ancak rüyada babasını hasta gören kişinin babası eğer gerçek hayatta hastaysa bu şifa demektir. Rüya sahibinin babasının kısa zamanda sağlığına kavuşacağına yorulur.

RÜYADA HASTA BEBEK GÖRMEK

Rüyada hasta bebek görmenin anlamı oldukça hayırlıdır. Bu rüyayı gören kişi eğer hastaysa sağlığına kavuşacaktır ama yok hasta değilse ve evliyse o zaman hayırlı bir evlat sahibi olacak demektir.