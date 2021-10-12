Rüyada görücü gelmesi ne anlama gelir? Rüyada görücü usulü evlenmek ne demek?

Rüyada kendisine ya da bir başkasına görücü geldiğini görenler bu rüyanın taşıdığı anlamları araştırıyor. Rüyada görücü gelmesi rüyayı gören kişinin yaşına ve cinsiyetine göre farklı yorumlanabilir. Rüyada görücü gelmesi kimisi için kısmet olarak yorumlanırken kimisi için para olarak yorumlanabilir. İşte rüyada görücü gelmesi hakkında merak edilenler...

RÜYADA GÖRÜCÜ GELMESİ

Rüyada görücü gelmesi anlamı iyiye yorulan rüyalardandır. Bazı rüya yorumcuları rüyada görücü gelmesini müjdeli bir habere yorar. Rüyasında görücü geldiğini gören kişi çok yakında çok sevineceği güzel haberler alacak demektir. Hayatına büyük bir heyecan katılacak olan rüya sahibinin şansı dönecek elini attığı her şey istediği gibi olacaktır.

Rüyada görücü geldiğini görmek rüyayı gören kişinin hayal ettiği şeylere çok yaşlaştığına, yakın zaman içinde kurduğu tüm planların gerçek olacağına işaret eder.

RÜYADA TANIDIK BİRİNİN GÖRÜCÜ GELMESİ

Bazı rüya yorumcuları bu rüyayı direkt olarak rüya sahibinin evlenmek istediğine yorar. Bu yoruma göre rüyayı gören kişi görücü gelen kişiyle evlenmek ve bir yuva kurmak istiyordur. Bazı rüya yorumcuları ise bu rüyayı maddi olarak ortaya çıkacak sürpriz bir kazanca, aile yaşantısının sağlık ve huzuruna yormaktadır.

RÜYADA KIZINA GÖRÜCÜ GELMESİ

Rüyada kızına görücü gelmesi rüya sahibinin evli olup olmadığına, çocuğu olup olmadığına göre farklı yorumlanır. Rüyasında kızına görücü geldiğini gören rüya sahibinin eğer gerçek hayatta da bir kızı varsa o zaman bu rüya kısmet demektir. Rüya sahibinni kızına gerçek hayatta da tıpkı rüyadaki gibi göürüc gelecektir. Ancak rüyayı gören kişi evli değilse ya da gerçek hayatta bir kızı yoksa o zaman bu rüya hayırlı ve mutluluk verici bir habere yorulur.

RÜYADA GÖRÜCÜ USULÜ EVLENME

Rüyada görücü usulü evlenmek rüya sahibinin hayatının yolunda gideceğine ve başından kötü olaylar geçmeyeceğine işarettir. Rüyasında görücü usulü evlendiğini gören kişi hayatındaki engellerden problemlerden kısa süre içinde kurtulacak ve yalnızlığından sıkılmaya başlayacaktır. Bu rüyayı gören kişi ilerin yolunda gitmesinin de etkisiyle hayatında yalnız kalmak istemediğine karar verecek ve hayırlı bir kısmetle evlilik yoluna girecek demektir.

RÜYADA EVE GÖRÜCÜ GELMESİ

Rüyada eve görücü gelmesi, rüyanın geçtiği evin sahibine ve ailesine kısmet olarak yorumlanır. Rüyada eve görücü geldiğini gören kişi ve ailesi yakın zamanda büyük mutluluklar yaşayacaklardır. Hanede bayram gibi düğün gibi bir kutlama yaşanacaktır.

RÜYADA EVLİ BİRİNE GÖRÜCÜ GELMESİ

Rüyada evli birine görücü gelmesi, evli olan kişinin eşiyle arasının eskisinden de iyi olacağına, ağızlarının tadının artacağına işaret eder. Rüya sahibinin hane içinde yaşadığı sıkıntılar artık yavaş yavaş son bulacak ve özellikle ailesiyle ilişkilerine huzur hakim olacak demektir. Eşlerin muhabbetlerinin artmasına yorulan rüyalardan biridir.

Bazı rüya yorumcuları ise rüyada görücü gelen evli kişi eğer bir kadınsa bu rüyanın pişmanlık mesajı taşıdığını söyler. Yoruma göre rüyasında evli bir kadına görücü geldiğini gören kişi iş hayatında sıkıntılı bir sürece girecek demektir.