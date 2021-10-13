Rüyada soğan görmek ne demek? Rüyada soğan almak, yemek, toplamak ne anlama gelir?

Rüyada kuru soğan görmek ya da almak, genel olarak bazı istisnalar haricinde kötüye yorulan bir rüya tipidir. Rüyada kuru soğan görmek, rüyada beyaz kuru soğan görmek birinden kuru soğan almak olumlu olarak yorumlanan rüyalardır. Fakat rüyada kuru soğan almak, kuru soğan yemek, kuru soğan doğramak ve kuru soğan soymak gibi rüyalar, genellikle olumsuz olarak yorumlanmaktadırlar.

RÜYADA KURU SOĞAN GÖRMEK



Rüyada kuru soğan görmek, sıklıkla iyilik ve güzellik anlamlarını taşımaktadır. Ayrıca, rüya sahibi kişinin kendi alın teri ile birlikte hak yoldan iyi bir kazanç sağlayacağı anlamını taşımaktadır. Fakat, rüyada kuru soğan görmek, bazı rüya yorumcuları tarafından olumsuz yorumlanmaktadır. Bazı rüya tabircileri, rüyasında kuru soğan gören kişinin yakın zamanda bir hastalığa yakalanacağını düşünmektedirler. Bu düşünceye sahip rüya yorumcuları aynı zamanda bu kişinin yakalanacağı hastalıktan şifa bularak kurtulacağını da düşünmektedirler.

RÜYADA KURU SOĞAN ALMAK



Rüyada kuru soğan almak, rüyayı gören kişinin yakın zamanda fark etmediği bir hadise yüzünden haksız bir biçimde suçlanacağı, iftiraya uğrayacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Kişi, bu durum dolayısıyla sorumlu görülecek ve büyük bir depresyona girecektir.

RÜYADA KURU SOĞAN YEMEK



Rüyada kuru soğan yemek, rüyayı gören kişinin sır olarak sakladığı bazı meselelerin su yüzüne çıkacağının bir işareti olarak görülmektedir. Rüyada kuru soğan yediğini gören kişinin çoğu sırrı açığa çıkacak ve insanların ağzına sakız gibi yapışacak, dilden dile yayılacaktır. Rüyada kuru soğan yediğini gören kişiye genel olarak sırlarını anlattığı insanları iyi seçmeleri önerilmektedir.

RÜYADA KURU SOĞAN TOPLAMAK



Rüyada kuru soğan toplamak, rüyayı gören kişinin yakın zamanda bir saldırıya uğrayacağının işaretidir. Fakat, rüyayı gören kişi temiz ve iyi kalpli biri ise, onun bu saldırıyı sıyrıksız atlatması ve saldırganı affetmesi olasıdır. Rüya yorumcuları, bu kişinin aynı zamanda saldırgandan şikayetçi olmayacağını düşünmektedirler.

RÜYADA BEYAZ KURU SOĞAN GÖRMEK



Rüyada beyaz kuru soğan görmek, rüya sahibinin yakın zamanda belli bir anlaşma ya da pazarlık sayesinde iyi bir maddi kazanç elde edeceğine, yeni insanlar ile yeni ortaklıklar kuracağına ve oldukça başarılı ekip çalışmalarına dahil olacağına işarettir.

RÜYADA BİRİNDEN KURU SOĞAN ALMAK



Rüyada birinden kuru soğan almak, rüya sahibi kişinin moralini bozan düşüncelerden kurtulacağına, yakın zamanda bulacağı fırsatları çok iyi değerlendireceğine, aile ve dost ilişkilerinin sıkılaşacağına işaret etmektedir.



RÜYADA KURU SOĞAN SOYMAK



Rüyada kuru soğan soymak, rüya sahibi kişinin, yalnızca kendi çıkarları için yaşayan, kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden ve kendi amaçları doğrultusunda gerekli kişilere yaranmaya çalışan biri olduğunu göstermektedir. Bu rüyayı gören kişi, çok küçük miktarların bile peşinde koşmaktan geri durmayan, yalnızca kendini düşünen ve çevresi tarafından da hoş karşılanmayan bir kişidir.



RÜYADA KURU SOĞAN DOĞRADIĞINI GÖRMEK



Rüyada kuru soğan doğramak, rüyayı gören kişi için yakın zamanda bir hayal kırıklığı yaşanacağına işarettir. Rüyasında kuru soğan doğradığını gören kişi, kurduğu hayallerin gerçekleşmemesine ve yıkılmasına şahit olacaktır. Beklenmedik olaylarla karşılaşacak olan rüya sahibi, yaşadıkları üzerine derinden etkilenecek ve zorlu bir döneme girecektir