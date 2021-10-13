Rüyada yeşil erik görmek ne demek? Rüyada yeşil erik yemek ve toplamak ne anlama gelir?

Erik meyvesi kişilerin rüyalarında farklı şekillerde görülebilir. İnsanlar rüyalarında eriği yerken, alırken ya da toplarken de görebileceği için bu rüyaların her biri değişik anlamlara yorulur. Rüya alimleri ve yorumcuları eriği rüyalarda hem olumsuz hem de olumlu olmak üzere iki farklı şekilde ele alır.

RÜYADA YEŞİL ERİK GÖRMEK

Rüyada görülen eriğin hangi mevsimde görüldüğü rüyanın anlamını değiştirebilir. Rüyada erik görmek eğer kendi mevsimi olan yaz aylarında görüldü ise bu kişinin iş hayatında bereketin artacağına işaret eder. Eğer erik farklı mevsimlerde görülmüş ise bu da sıkıntıların ortaya çıkacağına delalettir. Bunun yanı sıra mevsimi dışında görülen eriğin kişiler için hastalığı simgelediği de rivayet edilir.

RÜYADA YEŞİL ERİK YEMEK

Rüyada yeşil erik yediğini gören kişinin mutlu ve kazançlı bir döneme gireceğine işaret edilir. Bunun yanı sıra bu rüyanın tabirlerinin tamamı hayra yorulur. Rüyada yeşil erik yiyen kimse gerçek hayatta da birbirinden güzel olaylara şahitlik edecek ve iyilik görecektir.

RÜYADA YEŞİL ERİK TOPLAMAK

Rüyasında yeşil erik topladığını gören kimse için rüya yorumcuları olumlu yorumlarda bulunmaktadır. Rüyada yeşil erik toplamak, rüya sahibinin sıkıntılarının birer birer ortadan kalkacağına ve hastalıklardan da kurtulacağına işaret eder. Ancak bazı rüya yorumcuları eriğin mevsimi dışında toplanmasını olumsuz bir rüya olarak ele alır. Bu durumda toplanan yeşil erik rüyayı gören kişinin gerçek hayatta emek verdiği işlerden başarısızlıkla ve hayal kırıklığıyla ayrılacağına işarettir.

RÜYADA YEŞİL ERİK AĞACI GÖRMEK

Rüyada yeşil erik ağacı gören kişinin gerçek hayatta yardımsever ve iyilik yağan biri olduğu tasvir edilir. Yeşil erik ağacı görmek, rüya sahibinin aile hayatı içerisinde pek çok güzel gelişmeler yaşayacağı şeklinde de yorumlanabilir. Rüyada ağaçta yeşil erik görmek kişinin hayatında sağlık sorunlarının kalkacağına, sıhhatli ve uzun bir ömür yaşayacağına yorulur. Ancak yeşil erik ağacı rüyada başkasının bahçesinde görülüyorsa bu kişinin başına kötü bir olaya geleceğine işaret eder. Rüyada dalında yeşil erik görmek de hayırlı ve kazançlı bir dönemin başladığına delalet eder.

HAMİLEYKEN RÜYADA YEŞİL ERİK YEMEK

Yeşil erik, hamile kadınların en çok aşerdiği meyvelerden biridir. Hamileyken rüyada yeşil erik görmek de rüya alimleri tarafından hayırlı bir rüya olarak kabul edilir. Bu rüyayı gören hamile kişinin kısa süre içerisinde hedeflediği ve hayal ettiği konularda olumlu haberler alacağına işaret edilir. Aynı zamanda hamileyken yeşil erik görmek, rüya sahibinin çocuğunun iyi, hayırlı, sakin ve doğru bir insan olacağı şeklinde yorumlar yapılır. Bu rüyayı gören kişinin aile içerisindeki huzurun katlanarak devam edeceği de rivayet edilir.

RÜYADA AĞAÇTAN YEŞİL ERİK TOPLAMAK

Rüyada erik toplamak her ne kadar hayırlı bir rüya olarak görülse de ağaçtan yeşil erik toplandığının görülmesi hayra yorulmaz. Bu rüyayı gören kişinin istediği şeyleri elde edemeyeceği ve sağlık sorunları yaşayacağı şeklinde yorumlar yapılır.