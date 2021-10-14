Rüyada incir görmek ne demek? Rüyada incir toplamak ve yemek ne anlama gelir?

Rüyada incir görmek, ağaçtan incir toplamak gibi rüyalar her zaman iyiye yorulmaktadır. Verilen emeklerin karşılığını almak, mevki atlamak, takdir toplamak gibi manaları vardır. İncirli rüyalar taze ya da kuru incir toplama, incir yaprağı toplama gibi değişik detaylara sahip olabilir. Yine de incirli rüyalar genel olarak hayırlıdır.

RÜYADA İNCİR TOPLAMAK

Rüyada ağaçtan incir toplamak, iş hayatında başarıya, helal mal ve rızka delalet eder. Rüyada incir topladığını gören kişi yapacağı bir yatırımın karşılığını alacaktır. Rüyada incir toplamanın bir diğer anlamı da mirastır. Rüya sahibine ya da yakınına kalacak bir mirasın işareti olabilir.

İncir ağacından incir toplamak, hem rüya sahibinin hem de ailesinin maddi-manevi güzel günler geçireceğini müjdeler. Rüya sahibinin geliri ve huzuru artacaktır. Rüyada incir toplayan kişi bekâr ise bu rüya kısmet anlamına gelmektedir.

Rüyada incir yemek iyi ve kötü olarak yorumlanabilir. Rüyada incir yemenin olumlu tabiri geçim kolaylığı ve nesil çokluğudur. Rüyada incir yemenin kötü tabiri ise keder ve endişedir. Sarı incir yemek hastalık, siyah incir yemek keder, yeşil incir yemek ise borca işarettir. İncir yemek pişmanlığa da işaret edebilir.

RÜYADA SİYAH İNCİR TOPLAMAK

Rüyada siyah incir toplamak hem iyi hem kötü şekilde yorumlanabilmektedir. Rüyasında siyah incir toplayan kimsenin rızkı artacaktır. Rüya sahibi hayal ettiğinden daha da güzel bir hayata kavuşacaktır. Rüyada siyah incir görmenin kötü tabiri ise rüya sahibinin yapmış olduğu bir iş yüzünden çokça pişman olması ve vicdan azabı çekmesidir. Rüya sahibi hem özel hem iş hayatında vereceği kararlardan dolayı zarar görebilir. Bu kararlarından sonra ailesinden ve yakın çevresinden af dileyeceğine delalet etmektedir. Rüyasında siyah incir toplayan kişi, verdiği kararları mantık çerçevesinde değerlendirmeden hareket etmemelidir.

RÜYADA KURU İNCİR TOPLAMAK

Rüyada ağaçtan kuru incir toplamak, rüya sahibinin mal varlığının artacağına delalet eder. Rüya sahibi bekârsa, hayırlı ve iyi niyetli insanlarla karşılaşacaktır. Beslenmesine dikkat edip düzenli bir hayata geçtiği takdirde uzun bir ömrü olacağı rivayet edilir. Rüyada incir kurusu görmek, rüya sahibinin zor günler yaşamayacağına delalettir.

RÜYADA TAZE İNCİR TOPLAMAK

Rüyada incir ağacından taze incir toplamanın anlamı, bir kadın tarafından çok derin bir aşk ve tutkuyla sevilmektir. Üstü yeşil ya da siyahlı olgun incir toplayan rüya sahibi umduğundan daha büyük bir kısmete kavuşur.

RÜYADA İNCİR YAPRAĞI TOPLAMAK

Rüyada incir yaprağı toplamak, kötülüklerden, kaza ve beladan korunmanın, karlı bir işe girişileceğinin ve üzüntü veren kişilerin hayatından çıkarılacağının işaretidir. Rüya sahibi işinde başarı elde edecek, daha planlı yaşayarak sorunları ortadan kaldıracaktır. Rüya sahibinin uzun zamandır çözülemeyen bir sorunu varsa bu sorun çözülecek, mutluluk ve zenginlik getirecek ortaklıklara girilecektir. Rüyasında incir ağacından incir yaprağı toplayan bir kimsenin arzuları gerçekleşir ve rahat bir hayat sürer. Rüya sahibinin sağlığı ve neşesi artar.

Rüyada kuru incir yaprağı toplamanın manası da endişelerin bitmesi ve mutluluğun başlamasıdır. Ev huzuru ve bereketi artacak, borçlu kimseler borçlarını ödeyecek, bekâr kimseler yakında hayırlı bir kısmet bulacak, hayat rüya sahibinin isteklerini gerçekleştirecek ve rüya sahibi ömrü boyunca geçim derdine düşmeden rahat bir hayat yaşayacaktır.