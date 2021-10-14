Rüyada sarımsak görmek ne demek? Rüyada sarımsak yemek ve ezmek ne anlama gelir?

Rüyada sarımsak görmek sağlık, hastalıklardan kurtulma, iyileşme ile ilgili güncellemeleri ifade eder. Rüyada taze sarımsak görürseniz, en kısa sürede tedaviyi bulacağınız anlamına gelir. Kuru sarımsak, yavaş yavaş gerçekleşecek olan başarılı tedaviyi ifade eder. Rüyada sarımsak yemek sağlık sorunu olan akrabanızın mesleğine bir talepte bulunacağınızı ve bu zamanda, bu işten öğrendiğiniz şeylerle yaşamınızı olumlu yönde değiştireceğinizi gösterebilir. Alternatif olarak, bu rüya size, hatalarınıza rağmen, sizi her zaman mutlu eden, sadakatle bağlı kaldığınız ve sonsuza dek terk etmeyeceğiniz sadık bir eşle buluşacağınızı söylüyor. Rüyada yediğiniz sarımsağın lezzetli olduğunu ve tamamen istekli yediğinizi görüyorsanız, bu rüya sağlığınızdan dolayı vazgeçtiğiniz alışkanlığınıza geri dönmeyeceğinizi söyler. Sarımsak kokusunun kötü olduğunu ve onu yediğiniz için rahatsız olursanız, vazgeçtiğiniz alışkanlığınıza geri döneceksiniz.

Rüyada sarımsak satın almak, sahip olduğunuzu düşündüğünüz hastalığın aslında olmadığını ve sizi düşünmeye iten semptomların ortadan kalkacağını anlayacağınız anlamına gelir. Rüyada birinden sarımsak almak, ailenizden veya akrabalarınızdan çocuğu olmayan bir kişinin tedavi sonucu çocuk sahibi olacağı anlamına gelir.

Rüyada sarımsak ektiğinizi görmek, akrabanızın, hastalıktan kurtulmak için tıbbi olanlardan başka yöntemlere uygulanacağını ve yardımınızı isteyeceğini göstermektedir.

Rüyada sarımsak ezmek, arkadaşınızın adımına uymamanızı önerir çünkü bu kişi sizi kötü alışkanlıklara yönlendirir. Kendini tehlikeden uzak tutmalısın.

Bahçede veya tarlada sarımsak görmek, ölümcül hastalığın hastalıktan kurtulacağınızı gösterebilir, inanmadığınız bir işte çok büyük bir başarı elde edersiniz.

Rüyada bir salkım sarımsak görmek altın ve emtia anlamına gelir.

Rüyada kabukları olan sarımsakları görmek, ihtiyacınız olandan çok fazla para kazanacağınızı gösterir.