Rüyada göğsünden süt gelmesi ne anlama gelir? Rüyada kadının göğsünden süt gelmesi ne demek?

Rüyada göğsünden süt gelmesi genel olarak güzel haberlerin çağrışımı olarak nitelendirilse de rüyanın görülme biçimine ve rüya sahibinin durumuna göre farklı olarak yorumlanabilir. Rüya sahibinin hamile olması, evli ya da bekar olması yapılan yorumlarda farklılığa sebep olur. İşte rüyada göğsünden süt gelmesi ile ilgili yapılan yorumlar…

RÜYADA GÖĞSÜNDEN SÜT GELMESİ

Rüya sahibinin güzel ahlaklı bir kimse olduğuna delalet eder. Eğer süt, kişinin göğsünden akıyorsa bu durumda kısmetinin açılacağı söylenir. Rüya sahibi evli bir kadın ise yakın bir zaman diliminde çocuk sahibi olabilir, geliri artıp hanesinde maddi açıdan bolluk söz konusu olabilir.

Rüyasında göğsünden süt geldiğini gören yaşlı bir kimse için şu yorum yapılır: Kişi yakın zaman içerisinde bir hastalığa maruz kalabilir. Sağlığına son derece dikkat etmelidir. Eğer bir kadın göğsündeki sütün kesildiğini görmüşse onu sıkıntılı ve zor zamanlar bekliyordur.

RÜYADA HAMİLE KADININ GÖĞSÜNDEN SÜT GELMESİ

Bu rüyayı gören hamile kadının sağlıklı bir bebek sahibi olacağı söylenir. Aynı zamanda müjdeli bir haber olarak dile getirildiği yorumlar da mevcuttur.

RÜYADA SAĞ GÖĞSÜNDEN SÜT GELMESİ

Rüya sahibi için zenginlik ve maddi kaygısı olmayan bir hayat anlamına gelir. Başarılı bir iş yaşantısı geçireceği söylenen rüya sahibi, iyi bir iş konumu ile beraber yüksek kazançlar elde edecektir. Eğer kişinin borçları var ise yakın zamanda bu borçların hepsini temizleyecek, kendisine temiz biz sayfa açacaktır.

RÜYADA SOL GÖĞSÜNDEN SÜT GELMESİ

Rüyada sol göğsünden süt gelmesi, zenginlikle tabir edilir ve mutlu günlerin eksik olmayacağını ifade eder.

RÜYADA SÜTTEN KESİLMEK

Rüyada sütten kesildiğini görmek, rüya sahibi erkekse bazı zorluklara; rüya sahibi kadınsa mutlu günlere delalet eder.

RÜYADA GÖĞSÜNDEN SÜT EMZİRMEK

Rüyada göğsünden süt gelmesi ve emzirmek, rüya sahibinin emeklerinin boşa gitmeyeceğine yorulur. Kişi uzun süredir emek verdiği şeylerin sonucunu nihayet alacaktır. Söz konusu şeyler, iş ya da aile hayatında olabileceği gibi rüya sahibine sosyal hayatında itibar kazandıracak olaylar da olabilir.

RÜYADA GÖĞSÜNDEN SÜT AKTIĞINI GÖRMEK

Rüyada göğsünden süt aktığını görmek, sıkıntıların biteceğine, rüya sahibinin isteklerinin gerçekleşeceğine ve kazanç elde edeceğine yorulur.

Rüyada erkeğin göğsünden süt gelmesi, rüya sahibinin bir yanlıştan döneceğini ifade eder. Böylece bereketli günler onu bekleyecektir.