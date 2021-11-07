Rüyada ev görmek ne anlama gelir? Rüyada eski, yeni, büyük ve küçük ev görmek ne demek?

Rüyada ev görmek, genel olarak olumlu olaylar, ev içi huzur ve güvenlik olarak yorumlanmaktadır. Rüya sahibi dertlerinden kurtulup bolluğa berekete kavuşacak, küs olduğu insanlarla barışacaktır. Evin eski ya da yeni olması, güzel ya da harabe gözükmesi, büyüklüğü küçüklüğü gibi etkenler rüya yorumunu detaylandırmaktadır.

Rüyada Ev Görmek

Rüyada ev görmek, en sık görülen rüyalardan biri olup hayra yorulmaktadır. Rüyada ev görmek, huzurun ve güvenliğin simgesidir. Rüya sahibi iç huzuru bulacak ve işleri yolunda gidecektir. Kişinin kendisi de ailesi de güven içerisinde yaşamaktadır. Rüyada görülen evin bir diğer tabiri ise bolluk ve bereket olup kişinin girdiği işlerden alnının akıyla çıkacağına işaret etmektedir.

Rüyada Eski Ev Görmek

Rüyada eski ev görmek hayra yorulmaz. Huzursuzluk ve mutsuzluğun alameti olan eski evi gören kimseler huzursuz geçireceği günlerle karşı karşıyadır. Bahtsızlık, eşya kaybetmek gibi kötü olaylara da yorulan eski ev, geçmiş hataların tekrar gün yüzüne çıkacağına da delalet edebilir. Disiplin ve düzen eksikliğini simgeleyen eski ev, rüya sahibinin tembel olması sebebiyle gireceği işlerde başarıya ulaşamayacağı anlamına gelir.

Rüyada Yeni Ev Görmek

Rüyada yeni ev görmek, eski evin tam tersi olarak hayırlara yorulur. Rüya sahibi bolluk ve berekete kavuşacak, kazancı artacaktır. Kişinin yeni ev görmesi gerçekten yeni bir ev ya da araba almasına delalet eder. Yeni ev, mutluluk ve ani zenginliktir. Kişi beklemediği anda kazanç elde eder, işleri yoluna girer, kısmeti açılır.

Rüyada Büyük Ev Görmek

Rüyada görülen büyük ev, rüya sahibinin başındaki dertlerin teker teker çözülmesi ve sıkıntılardan kurtulmasın işaretidir. Kişi mutlu ve güzel bir yaşam sürecektir. Bazı alimlere göre bu rüyanın bir diğer anlamı ise çocuk sahibi olmaktır.

Rüyada Küçük Ev Görmek

Rüyada görülen küçük ev ise rüya sahibinin huzurlu bir geleceğe sahip olacağı anlamına gelmektedir. Küçük evin bahçesi olması ise maddiyat olarak yorumlanır. Kişinin kazancı artar ve kısmeti açılır. Görülen evin çok küçük olması maddi darlık olarak da yorumlanabilse de genel olarak hayırlı bir rüyadır.

Rüyada Dağınık Ev Görmek

Rüyada görülen dağınık evin yorumu yaşanacak kötü olaylardır. Kişinin ailesinden, annesi, babası, kardeşi ya da eşiyle arası bozulabilir ve hane neredeyse dağılma noktasına gelir. Genel olarak kişinin evliyse eşiyle bekarsa ailesiyle yaşayacağı ciddi sıkıntıların habercisidir.

Rüyada Boş Ev Görmek

Rüyada boş ev görmek, rüya sahibinin duygusal ve ruhsal bir çöküş yaşadığının, mutsuz ve hasta hissettiğinin işaretidir. Kişi, yaşamdan zevk almıyor ve hevesini kaybetmiş durumda olabilir.

Rüyada Kalabalık Ev Görmek

Rüyada görülen kalabalık evin yorumlanması, huzurlu ve neşeli bir aile ortamıdır. Kişinin eline güzel ve bol fırsatlar geçecek, umduğu şeyler gerçekleşecektir. Ailedeki tartışmalar çözülecek, maddi manevi ferah bir evreye geçilecektir.

Rüyada İnşaat Halinde Ev Görmek

Rüyada görülen inşaat halindeki ev, büyük kısmetlere yorulmaktadır. Rüya sahibinin şansı ve kısmeti açılacaktır. Çevresinde sevdiği insanlar olacak ve daha çok arkadaş edinecektir.

Rüyada Ev Aldığını Görmek

Rüyada ev almak, rüya sahibinin uzun bir aradan sonra tekrar yüzünün güleceği ve rahat bir döneme gireceğinin işaretidir. Mal ve mülk sahibi olmaya da yorulan bu rüya bir mirasın da habercisi olabilir. Bazı alimler bu rüyayı rüya sahibinin evliliğinin de huzurlu geçeceğine de yormaktadır.

Rüyada Güzel Ev Görmek

Rüya görülen güzel ev, rüya sahibine gelecek güzel haberlerin işaretidir. Ailesinde bir sıkıntı ya da tartışma çıkmayacak, huzurlu bir hayat sürecektir. Bazı alimlere göre bu rüya, kişinin ahiret hayatının da iyi olacağına delalet eder. Rüya sahibi çevresi tarafından sevilen ve saygı duyulan biridir.

Rüyada Harabe Ev Görmek

Rüyada görülen harabe ev kişinin mal ve mülk kaybına işaret eder. Rüya sahibi bazı sıkıntılı durumlara düşecek, eski hayatının özlemini çekecektir.