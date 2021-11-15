Rüyada saç dökülmesi ne anlama gelir? Rüyada avuç avuç saç dökülmesi ne demek?

Rüyada saç dökülmesi genel olarak hayırsız olarak görülmekte ve can sıkıcı şekilde yorumlanmaktadır. Genel olarak para ve itibar kaybı olarak yorumlanır. Rüyada dökülen saçın dökülmesine göre bu rüyanın yorumu daha da detaylandırılabilir. İşte rüyada saç dökülmesinin tabirleri…

Rüyada Saç Dökülmesi

Rüyada saç dökülmesi pek hayırlı şeylerin habercisi değildir. Fakirlik, kıtlık ve itibarın kaybolması gibi kötü olaylara işaret etmektedir. Rüyada saçının döküldüğünü gören bir kimse maddi zarara uğrayacak, rızkı kesilecek ve saygınlığını kaybedecektir. İş yerinde müdür ya da yönetici konumunu kaybetmesi ihtimali olan rüya sahibi birinden kazık yiyecektir. Rüyada saçların dökülmesinin tabiri kişinin yakın çevresi ya da ailesinden gelecek olan kederli bir haber, hüzünlü bir döneme girilmesi ve genel olarak huzursuzluktur. İstemediği ve ummadığı sıkıntılarla baş başa kalacak olan rüya sahibi, her şeyi içine atıp kendini yiyip bitirecektir.

Rüyada Avuç Avuç Saç Dökülmesi

Rüyada avuç avuç saç dökülmesi, rüya sahibinin sıkıntılar içerisinde kalacağına delalet etmektedir. Ev içi sorunlar çıkacak ve kişi bunları çözmekte zorlanacaktır. Güven problemleri yaşanacak ve sıkıntılı şartlar gelişecektir. Kişi kendisini iyi hissetmediği durumlarla karşılaşıp mutsuz bir döneme girecek, ümitsizlik çoğalırken kazanç azalacaktır.

Rüyada Saçların Tararken Dökülmesi

Rüyada saç tararken dökülen saçın tabiri de olumsuzdur. Rüya sahibi sıkıntıya düşecek ve haksızlıklara uğrayacaktır. Maddi zararların olduğu sıkıntılı zamanlar yaşanacaktır. Kişi, aradığı sorulara cevap ve gittikçe artan dertlerine bir derman bulamayacaktır. İtibarını kaybedecek ve gözden düşecektir.

Rüyada Tutam Tutam Saç Dökülmesi

Rüyada tutam tutam saç dökülmesi de hayırlı olarak tabir edilmeyen rüyalardan biridir. Rüya sahibi iş hayatında beklemediği bir düşüş yaşayacaktır. Kişi, düşmanlarına karşı mağlup olacak, bunun üzerine çevresindeki dostlarını bırakarak karşı safa geçecektir. Bu durum rüya sahibi için oldukça olumsuz bir durum olacaktır.

Rüyada Saçın Ortasının Dökülmesi

Rüyada saçının ortasının dökülmesinin tabiri, birçok sorunun ve sıkıntının üst üste gelip rüya sahibinin canının çok sıkılması, bu dertleri içine atmasından kaynaklı bir sağlık sorununun işaretçisidir. Başka bir rüya tabircisine göre bu rüyanın tabiri hayırlı olup çekilen cefa sonunda kazanılacak şöhrete ve girilecek ferah döneme işaret eder.