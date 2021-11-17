Rüyada keçi görmek ne anlama gelir? Rüyada keçi sürüsü ve yavrusu görmek ne demek?

Rüyada keçi görmek, oldukça hayırlı tabir edilen rüyalardan biridir. Keçinin kendisi de yavrusu da sütü de postu da bolluk ve bereket olarak yorumlanmaktadır. Keçinin rengine, büyüklüğüne ve keçiyi görülen şekle göre bu rüyaların yorumları detaylandırılabilir. İşte keçili rüyaların tabirleri…

Rüyada Keçi Görmek

Rüyada görülen keçinin anlamı, umulmadık yerden gelen ganimet ve maldır. Keçi erkekse bu önden gelen bir kişiye yorulurken dişiyse kadına yorulmaktadır. Keçi rüyaları ticaret ve nimettir. Rüya sahibinin hayırlı bir evlat, bereketli rızık ve menfaat sahibi olacağının işaretçisi olan keçi, aynı zamanda mevsimin bolluk ve bereket içerisinde geçirileceği şeklinde yorumlanmaktadır. Kimilerine göre rüyasında keçi gören kimse cahil ve inatçıyken kimilerine göre dini bütün ve imanı sağlam birinin rüyasıdır.

Rüyada Beyaz Keçi Görmek

Rüyada beyaz keçi görülmesi, rüya sahibinin inadı inat bir kimse olduğunun işaretidir. Rüya sahibi kendi gibi inatçı biriyle iyi bir dostluk kurabilir. Rüyada beyaz geçi görmenin bol kazanç ve güzel yüzlü çocuk gibi anlamları da bulunmaktadır.

Rüyada beyaz keçi görmenin kötü yorumları da bulunmaktadır. Bunlar: küçük sebeplerden çıkan büyük kavgalar, rüya sahibinin sabrını zorlayacak insanlar ya da olaylar şeklindedir. Bir düğün hazırlığında olan kimse, düğünü ileri tarihe ertelemek durumunda kalabilir.

Rüyada Siyah Keçi Görmek

Rüyada siyah keçi görmenin yorumu ise yüksek makam ve iyi bir iştir. Siyah geçi gören kişilerin iş hayatında başarılı olacağına inanıldığı gibi bunun yanında saygınlık kazanacak, mal elde edecek ve mutlu bir hayat sürecektir. İsteklerine ve hayallerine de kavuşacağı düşünülmektedir. Siyah keçi, rüya sahibinin çevresindeki niyeti iyi ama aksi olan bir arkadaşa da işaret etmektedir.

Rüyada Keçinin Doğurduğunu Görmek

Rüyada keçinin doğurduğunu görmenin tabiri ise güzel ve hayırlı gelişmelerle birlikte mutlu olmak, hayatın tadını çıkarmak, kazancın artması ve bolluk bereket içinde bir hayattır. Rüyada keçinin doğurduğunu gören kimsenin kısmet ayağına gelir ve evlat sahibi olur.

Rüyada Keçi Yavrusu Görmek

Rüyada yavru keçi görmenin birçok tabiri bulunmaktadır. Hayırlı tabirlerine bakacak olursak rüyada keçi yavrusu görmek olumlu gelişmeler yaşanacağının habercisidir. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyenlere müjdeli bir rüya, bekarlara ise evliliğin işaretçisidir. Rüyada keçi yavrusu bulan kimse gerçek hayatta da iyi bir eş bulacak, rahat bir hayata sahip olacaktır.

Rüyada keçi yavrusu görmenin olumsuz tabirleri ise gereksiz israfla geçen günler sonunda rüya sahibinin ekonomik sıkıntılar yaşaması, aile içinde gerginlik ve inadından dolayı zor durumlara düşmesidir.

Rüyada Keçi Sağmak

Rüyada keçi sağmak, helal rızık, bereket, bol nimet ve menfaatin işaretçisi olarak görülmektedir. Rüya sahibi çabaları sayesinden, ana sütü gibi helal bol rızık sahibi olacaktır. Bu kişinin gittiği yol da dürüst bir yol olarak yorumlanır. Rüyada sağılan keçi, hayırlı amellerin de işaretçisidir. Sağılan süt miktarınca nüfuzlu birinden elde edilecek malın habercisidir.

Rüyada Keçi Sütü Görmek

Rüyada bir kişinin keçi sütü görmesi, helal ve bereketli malın, aynı zamanda bir kimseden görülecek hayır ve menfaatin işaretçisidir. Keçi sütü içen kişi ise bir kadından hayır görecek ve emeklerinin karşılığını alacaktır. Keçinin sütü, postu ve kendisi gibi hayırlı ve bereketlidir.

Rüyada Keçi Sürüsü Görmek

Rüyada keçi sürüsü görmek, rüya sahibinin alacağı iyi haberler ve güzel gelişmelere yorulur. Kişi, zengin bir hayata kavuşacak ya da zengin biriyle hayatını birleştirecektir. Tüm sorunları biten kişi büyük bir refaha ulaşacaktır. Rüya sahibinin borcu varsa bu borçtan kurtulacaktır.

Rüyada Keçi Kesmek

Rüyada kesilen keçinin sahibi meçhulse rüya sahibi büyük bir kimseye karşı zafer kazanacaktır. Kesilip yenen keçi dişi ise varlıklı bir kişi, rüya sahibinin dileğini gerçekleştirecektir. Eti de, kendi ve sütü gibi bolluk bereket manasına gelmektedir.