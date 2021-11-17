Rüyada kertenkele görmek ne anlama gelir? Rüyada siyah, beyaz ve yeşil kertenkele öldürmek ne demek?

Rüyada kertenkele görmek genel olarak iyi yorumlanan rüyalardan değildir. Çeşitli kötü olayların ve kötü insanların varlığına işaret eden bu kertenkele içeren rüyalar, rüyada ne yaşandığına, kertenkelenin rengine ve büyüklüğüne göre farklı ve detaylı olarak yorumlanabilir.

Rüyada Kertenkele Görmek

Rüyada kertenkele görmek, rüya sahibinin birtakım sağlık sorunlarıyla uğraşacağının habercisidir. Fesat ve dedikoducu birinin varlığına da işaret eden kertenkele, aynı zamanda kötü niyetli ve ortalığı karıştıran bir erkeğim de işaretçisidir. Rüya sahibinin böyle bir kimseyle karşılaşması yüksek ihtimaldir. O yüzden bu tür rüyalar rüya sahibi tarafından uyarı niteliğinde görülmeli ve kişi hayatına girecek olan kimselere dikkat etmelidir.

Rüyada Kertenkele Öldürmek

Rüyada kertenkele öldürmenin tabiri ise rüya sahibinin kötü kalpli, dedikoducu ve ispiyoncu bir arkadaşından kurtulması ya da bir düşmanına karşı gali gelmesidir. Kişinin öldürdüğü kertenkele evin içerisindeyse yakın çevresinde ya da akrabaları içerisinde bir düşmanı vardır ama kişi bu düşmana karşı güvendedir. Rüya sahibinin öldürdüğü kertenkele sayısı birden çoksa, kişinin hayatında birçok düşman vardır ama bu düşmanlar zarar verecek kadar güçlü değildir.

Rüyada Büyük Kertenkele Görmek

Rüyada büyük kertenkele görmek hayırsız bir rüyadır. Rüyasında büyük kertenkele gören kişi düşmanının gücünden de emin olmalıdır. Bu düşman, insanların arasını bozan ve laf taşıyan bir kimsedir. Rüyada görülen büyük kertenkele ise bu düşmanın yer değiştirmesi anlamına gelir. Bu oldukça güçlü rakip ya da düşman karşısında rüya sahibi dikkatli olmalı ve hayatına zarar gelmemesi için kendini korumalıdır. Düşman hiç beklemediği yerlerden çıkabilir.

Rüyada Kertenkele Yavrusu Görmek

Rüyada yavru kertenkele görmek ise, rüya sahibinin sıkıntılarının ve sorunlarının teker teker çözülüp son bulacağı anlamına gelir. Bu dertlerden kurtulamazsa ise ileride daha büyük sorunlarla karşılaşabilir. Bu yüzden kişi bu rüyayı bir uyarı niteliğinde düşünmelidir. Sorunlarını çözmek için aile büyüklerinden yarım alırsa sorunları çözülecek, huzura kavuşacaktır.

Rüyada Kertenkele Isırması

Rüyasında bir kertenkelenin kendisine saldırdığını ya da ısırdığını gören rüya sahibinin arkasından konuşulmaktadır. Kişinin arkasından konuşan kişi bir hasmı ya da rakibi olabilir. Rüya sahibi böyle bir adamla karşı karşıya kalıp ondan zarar görebilir. Bu yüzden rüya sahibi hayatına aldığı kişiler konusunda seçici olmalıdır.

Rüyada Siyah Kertenkele Görmek

Rüyada görülen siyah kertenkelenin tabiri şu şekildedir: Rüya sahibi dost ya da akrabalarından biriyle bir yola çıkacak, annesiyle olan ilişkisi eski haline dönecektir. Büyük bir maddi kayba uğraması muhtemel olan rüya sahibi bazı büyük kişilerden de çeşitli iş teklifleri alacaktır. Çevresinden bulunan birkaç kişi yanlış hareketleri yüzünden uyaracak ve bu şekilde onların yararına iyilik yapmış olacaktır.

Rüyada Beyaz Kertenkele Görmek

Rüyada görülen beyaz kertenkele ise, rüya sahibinin istemediği birtakım olaylar yaşanıp aile içi huzursuzluğun artacağına delalet eder. Beyaz kertenkelenin hayırlı bir yorumu da bulunmaktadır. Bu da kişinin rakiplerini alt edip girdiği yeni işlerde bol kazançlar elde etmesi anlamına gelmektedir. Kişinin huzuru ve refahı artacaktır.

Rüyada Yeşil Kertenkele Görmek

Rüyada görülen yeşil kertenkelenin tabiri ise zalim ve otoriter bir yöneticidir. Yeşil kertenkele dedikoducu ve fesat birinin varlığına da işaret etmektedir. Rüya sahibi böyle bir kişinin etkisi altına girebilir.