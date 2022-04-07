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Giriş Tarihi: 7.4.2022 15:18

Rüyada Attan Düşmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Attan Düşmek Ne Anlama Gelir?

Bu rüyanın birçok yorumu olabilir. Beyaz at, siyah at, ata binmek, attan düşmek gibi şekillerde türetilebilir. Ancak rüyada at görmek; genel olarak hayırla sonuçlanır. At, murattır ve kişinin dileğinin kabul olacağı anlamına gelir. Kişilerin durumlarına göre yorumlar da şekillenebilir. İşte rüyada at görmenin anlamları

Rüyada at görmek

Rüyada at görmek iyilik ve mevkiye işaret eder. Aynı zamanda rüyayı gören kişinin dileği kabul olur. Rüyada at görmek hayırlı ve bereketlere işaret eder aynı zaman uzun yolculuklara çıkılacağına delalettir.

Rüyada ata binmek

Rüyasında ata binen kişi istediği ve beklediği bir yola çıkar. Meslek hayatında üstün başarı gösterir. Çevresinde başarılı ve saygın bir kişiliktir.

Rüyada attan inmek

Rüyasında ata binmek ne kadar hayırlı ise attan inmek de tam tersidir. Rüyasında attan indiğini gören kişi için zorluk ve sıkıntılar olur.

Rüyada beyaz at görmek

Rüyada beyaz at gören kişi rakibine karşı galibiyet kazanır. Beyaz ata bindiğini gören kişi mutlu olur, hayallerine kavuşur. Manevi ve maddi açıdan istediklerine ulaşır. Beyaz renk her zaman hayırlı olduğundan beyaz ata bindiğini görmek de hayırlıdır.

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Rüyada Attan Düşmek Ne Anlama Gelir?
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