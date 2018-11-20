Rüyada can sıkıntısı ne anlama gelir?

Rüyada daralan gönül, pişmanlık ve af dilemedir.Rüyasında böyle bir halde olduğunu gören insan yaptığı bir hatadan dolayı pişman olur ve tövbe eder. İLGİLİ SON HABER Rüyada hava alanı görmek ne anlama gelir? Rüyada görülen hava alanı, liman ve iskele gibidir. Hava alanında bulunduğunu görmek önemli bir yerden sevindirici bir haber almak veya kolay bir yolculuğa çıkmak demektir. Alanda uçakların inip yükseldiğini görmek işlerin yolunda olduğunu gösterir. Pistte çimenlerin bittiğini veya çatladığını görmek...