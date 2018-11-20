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Rüyada can sıkıntısı ne anlama gelir?
Rüyada can sıkıntısı ne anlama gelir? Devamı
Rüyada daralan gönül, pişmanlık ve af dilemedir.Rüyasında böyle bir halde olduğunu gören insan yaptığı bir hatadan dolayı pişman olur ve tövbe eder.
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