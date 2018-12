Tencerede pişirilmiş et, helal maldır. Çiğ et, elem, hastalık ve yorgunluktur. Kebap şeklinde pişirilmiş et zorluk ve acıdır.

Bilmediği bir etten yediğini gören, sevdiğinin matemini çeker. Kendi etini yiyen yakınları hakkında gıybet eder. Taze et, ölümdür. Ölü eti, gıybettir.

Kıyılmış et hüsran ve zarar; pastırma, sucuk, sosis, salam vb. etler beraberinde üzüntü ve kaygıyı getiren maldır. Bilinen etler için o hayvanın tabirine de bakın.