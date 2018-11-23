Rüyada fener görmek ne anlama gelir?

Eğer gündüz görünmüş ise, şer; gece görülmüş ise, hayır olarak tabir olunur. Gündüz görülen fener faydasız ise, gece görülen fener kazançlı ve faydalı işe delalettir. İLGİLİ SON HABER Elif Elmas ilk maçına çıktı sosyal medya yıkıldı! Elif Elmas kimdir? Fenerbahçe'nin Makedonya'nın Rabotnicki takımından transfer ettiği 1999 doğumlu genç yetenek Elif Elmas dün akşam Fenerbahçe'nin Cagliari ile oynadığı karşılaşmada ilk kez Fenerbahçe taraftarının karşısında çıktı. FIFA'dan alınan özel izin ile karşılaşmada forma giyen Elif Elmas yeteneği ve fiziksel dayanıklılığı ile büyük takdir topladı. Top, Elif Elmas'ın ayağına her geldiğinde Fenerbahçe taraftarı büyük bir heyecan yaşadı. Elif Elmas kimdir? İşte Fenerbahçe Cagliari maç özeti...