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Rüyada fener görmek ne anlama gelir?
Rüyada fener görmek ne anlama gelir? Devamı
Eğer gündüz görünmüş ise, şer; gece görülmüş ise, hayır olarak tabir olunur. Gündüz görülen fener faydasız ise, gece görülen fener kazançlı ve faydalı işe delalettir.
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