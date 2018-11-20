Rüyada göğüs görmek ne anlama gelir?

Göğüs, din, takva, vakar, cömertlik, cimrilik, ölüm, ilim, irfan, hikmet ve marifettir. Rüyada göğsünün genişlediğini gören dindar ve takva sahibi olur. Olaylara karşı sabrı ve tahammülü artar. Daraldığını görmek de zıddı ile yorumlanır. Göğsünün daraldığını görmek cimrilik ve kedere de işarettir.

Göğsünün büyüdüğünü görmek: Alim için ilminin artmasına , halk için mal ve rızkın artmasına işarettir.

Göğsünden bir pisliği temizlemek: Düşmanlarıyla barışmaya veya galip gelmeye, makamının artmasına ve zenginleşmeye işaret eder.

Göğsünü kıllarla örtülü görmek: Kuvvet ve cesarete delalet eder.