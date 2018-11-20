Rüyada güvencin görmek ne anlama gelir?

İnsanın karısı, metresi, uzaktan gelecek haber ve menfaat, seyahat, misafir, şans oyunlarında kazanılacak para, iktidar demektir. Birçok güvercinleri bulunduğunu gören kendi akranlarının lideri olur. Evine bir güvercin girdiğini gören uzaktan haber alır veya misafir gelir. Başına bir güvercin konduğunu gören devletten veya şans oyunlarından gelecek para kazanır. Omuza konan güvercin insanın yaptığı iştir. Güvercinle konuştuğunu gören, haberleşme kurumlarında görev alır. Üstüne güvercin pisliği bulaştığını gören, politikaya girer ve seçilerek iktidara gelir. Çocuk bekleyenler için güvercin, kız çocuk demektir. Güvercin yakalamak için tuzak kurduğunu gören çapkınlık ve hile ile kadınlardan yararlanır.