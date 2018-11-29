Rüyada kaldırım görmek ne anlama gelir?

Rüyada kaldırım görmek, hayatta sonuç alınamayacak işlerin peşinden koştuğunuzun ve bu işleri bırakmanız gerektiğinin işaretidir. Kaldırımda düşmek ise, hayırlı bir haber anlamına gelir. İLGİLİ SON HABER Melih ABİ: Yağmur ızgarası kondu artık su birikintisi olmayacak Çukurova ilçesinde su biriken yolu yazdık. Yol Müdürlüğü yetkilileri 85096 nolu sokakta altı yapı çalışması olduğunu belirtti. Yetkililer yolun oturması için beklenmesi gerektiğini ifade etti. Su akarı devreye sokuldu. Birkaç gün içinde de yola asfalt dökülecek. Ne diyelim. Hayırlı olsun. Vatandaş...