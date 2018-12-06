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Rüyada maden görmek ne anlama gelir?
Rüyada maden görmek ne anlama gelir?

Refah, rütbe, makam ve şöhret olarak tabir edilir. Rüyada maden cağı görmek çalışkan ve hırslı bir kişiye işaret eder.
Bir maden külçesi bulmak veya elinde tutmak iş hayatınızda ve duygusal hayatınızda başarılı olmaya işaret eder.

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