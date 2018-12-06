Rüyada maden görmek ne anlama gelir?

Refah, rütbe, makam ve şöhret olarak tabir edilir. Rüyada maden cağı görmek çalışkan ve hırslı bir kişiye işaret eder. Bir maden külçesi bulmak veya elinde tutmak iş hayatınızda ve duygusal hayatınızda başarılı olmaya işaret eder. İLGİLİ SON HABER Rüyada Maden Görmek Rüyada Maden Görmek; genel olarak rüyada görülen maden, rüya sahibi için gerçek hayatta ulaşılacak zenginliği, makamı, itibarı ve şöhreti simgeler. Kişinin rüyasına gördüğü maden karşısına çıkacak fırsatlara, başarılara yorulur. Kişinin uzun süreli ve istikrarlı bir iş yaşantısının olacağına ve kazancının...