Rüyada saç görmek ne anlama gelir?

Kişinin kendi halini görmesidir. Rüyada saçının arttığını gören, altından kalkamayacağı işlerin altına girer ve bu yüzden gam, keder ve üzüntüsü artar. Uzun saç, tek başına keder ve üzüntüdür.

Kadın için bunun tam aksidir. Rüyada saçının uzadığını gören kadın, sevilmiyorsa, sevilmeye başlar. Kız ise evlenir.

Erkek için saç, iş anlamına gelir. Saçını tıraş ettiğini gören memur görevinden ayrılır. Hacda vaktinde tıraş olduğunu gören her türlü günahından arınır. Saç devlet erkanı için dert ve keder, fakir için mal ve saadet, inanan için hac, bazen de ömür ve mal olarak yorumlanır.

Kişinin içinde bulunduğu duruma göre tabiri değişir. Saçına kır düştüğünü gören, itibarlı ve saygıdeğer olur. Saçını tamamen ağardığını gören, gücünü yitirir. Saçının döküldüğünü görmek yakınlarını kaybetmek olarak yorumlanır.

Çirkinleştirmeyecek şekilde saçını kısaltmak ve yolmak, hüzün ve kederin gitmesine işarettir. Avuç içi ve ayak altı gibi uygun olmayan yerlerde saç bitmesi, o kişinin rahatının bozulmasına veya Allah'ın rızası olmayan bir işte çalışmasına işarettir.

Kadın ve erkeklerden saçını örmeye adet etmiş kimsenin rüyada saçını örmesi hoştur. Bunların dışındakiler için saç örmek işlerin durgunluğuna, fazla borçlanmasına ve bazende işinde aciz olmasına işaret eder.