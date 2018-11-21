Rüyada şadırvan görmek ne anlama geliyor?

Rüyada şadırvanın uygun bir yerde, orada bulunmaya layık bir insanın yanında görülmesi izzet ve yüceliğe, üzüntü ve kederin gitmesine,güzel haber almaya ve tatlı nağmelere işaret eder.Bazende şadırvan mal dağıtmak ve toplayıp çoğaltmaktır. İLGİLİ SON HABER Rüyada Şadırvan Görmek Rüyada Şadırvan, itibar ve yüceliğe, üzüntü ve sıkıntıların geçmesine, sevindirici haberlere ve tatlı ve anlamlı mağmeler dinleme; Şadırvan mal biriktirmeye ve bunu uygun bir şekilde dağıtmaya, hayır ve hasenat yapmaya delalet eder. Rüyasında şadırvan gören kimse mutlu, huzurlu bir yaşam sürecek,...