Rüyada şadırvan görmek ne anlama geliyor?

Rüyada şadırvanın uygun bir yerde, orada bulunmaya layık bir insanın yanında görülmesi izzet ve yüceliğe, üzüntü ve kederin gitmesine,güzel haber almaya ve tatlı nağmelere işaret eder.Bazende şadırvan mal dağıtmak ve toplayıp çoğaltmaktır.