Rüyada sofra görmek ne anlama gelir?

Nimet, davete icabet, güzel bir hayat ve iyi, cömert bir adama işaret eder. Rüyasında bir sofra üzerinde yemek ve ekmekler gören kişi için bu rüya, bu yiyeceklerin azlık çokluk nispetince arkadaş ve dostlarıyla sevgisinin artması veya azalmasıdır.

Sofradan rüyada yenen miktar ömrünün uzunluğunu gösterir. Rüyasında sofranın kalktığını gören kişi için bu rüya, ömrünün tükenmesine işarettir.

Sofra üzerinde görülen kalabalık çoluk çocuğun çok olmasına, sofra üzerinde birbirine zıt iki şeyin bir araya gelmesi savaşa işarettir.

Sofrada birçok misafirin yemek yediğini görmek, bir topluluğa lider veya başkan olarak onları yönetmek anlamına gelir. Kurulan sofrayı yıkmak, evde tamir edilmez bir felaketin gelmesine; sofrayı kırıp atmak ölüme işarettir.