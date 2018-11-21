Rüyada soyunmak ne anlama gelir?

Rüyasında sebebini bilmeksizin soyunmuş olduğunu, üzerinde birkaç parça elbise olsa da avret yerlerinin açık olduğunu ve bu haliyle sokakta ve halk arasında utanmadan dolaştığını gören kişi için rüya iyi değildir. Bu kişinin bazı sırları ortaya çıkar ve namusuna zarar gelebilir.

Avret yeri dışında vücudunun aynı şekilde açılmış olduğunu gören fakat bu durumdan utandığını ve giymek için bir şeyler aradığını gören bir kişi için bu rüya hayırlıdır. Hasta ise, şifa bulur; borçlu ise, borcunu öder ve korktuğundan emin olur.