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Rüyada zakkum görmek ne anlama gelir?
Rüyada zakkum görmek ne anlama gelir?

Rüyada zakkum ağacı görmek; Allah'a isyan etmeyi, kötü amel de bulunmayan ve geride hayırlı bir şey bırakmamaya;
Ayrıca sevdiğiniz ve güvendiğiniz kimselerin sizi üzmesine ve bu yüzden kimseyi yakınlık göstermemeye işaret eder.

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