Rüyada zakkum görmek ne anlama gelir?

Rüyada zakkum ağacı görmek; Allah'a isyan etmeyi, kötü amel de bulunmayan ve geride hayırlı bir şey bırakmamaya;

Ayrıca sevdiğiniz ve güvendiğiniz kimselerin sizi üzmesine ve bu yüzden kimseyi yakınlık göstermemeye işaret eder.