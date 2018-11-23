Rüyada zakkum görmek ne anlama gelir?

Rüyada zakkum ağacı görmek; Allah'a isyan etmeyi, kötü amel de bulunmayan ve geride hayırlı bir şey bırakmamaya; Ayrıca sevdiğiniz ve güvendiğiniz kimselerin sizi üzmesine ve bu yüzden kimseyi yakınlık göstermemeye işaret eder. İLGİLİ SON HABER Rüyada Zakkum Görmek Rüyada zakkum çiçeği görmek, uzun bir bekleyişin sonunda beklediği toplu mala, çektiği sıkıntıların meyvesini alarak hasret duyduğu toplu kazanca, sıkıntıları aşarak ümit ettiği ganimete, sıkıntıyla gözlediği servete, bir kişiden yardım isteyerek özlediği rahata şeklinde tefsir edilebilir, Rüyanız olumsuz...