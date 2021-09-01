Nasipse Olur nerede çekildi? Nasipse Olur filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Televizyon yayın akışını takip eden ve yerli romantik komedi filmlerini sevenler, bugün Nasipse Olur filmini yakından takip ediyor. Filme ilişkin araştırmalar arasında, filmdeki bazı sahnelerde yer alan doğa manzaraları nedeniyle "Nasipse OIur nerede çekildi?" sorusu yer alıyor. İşte, yerli romantik komedi filmi Nasipse Olur konusu ve oyuncuları!

NASİPSE OLUR FİLMİ KONUSU

Küçük bir kasabada yaşayan ancak hayalleri bu kasabaya sığmayan Günfer art arda gelen kötü olaylarla mücadele etmektedir. Kahramanı olarak gördüğü babasını kaybeden Günfer tüm planlarını askıya alarak babasından kalan fırını işletir. Ancak amcasının kumar borcu yüzünden babasından yadigar ekmek fırınını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Bir yandan da nişanlısı tarafından aldatıldığını öğrenen Günfer, tam da bu çıkmazdayken Gökhan ile karşılaşır. Gökhan ona hem hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunar hem de içinde bulunduğu zor durumdan onu kurtarır. İkili kendilerini bir anda aşk hikayesinin içinde bulur.