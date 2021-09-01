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Giriş Tarihi: 1.9.2021 14:54

Nasipse Olur nerede çekildi? Nasipse Olur filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Nasipse Olur nerede çekildi? Nasipse Olur filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Bugün televizyon yayın akışında yer alan filmler arasında Nasipse Olur filmi dikkat çekiyor. Yerli komedi filmleri arasında yer alan film, “Nasipse Olur nerede çekildi?” sorusuna konu oluyor. Başrollerinde Burak Sevinç ve Algı Eke’nin yer aldığı Nasipse Olur konusu ne, oyuncuları kimler? İşte bu soruların yanıtı ve filme ilişkin merak edilenler.

Televizyon yayın akışını takip eden ve yerli romantik komedi filmlerini sevenler, bugün Nasipse Olur filmini yakından takip ediyor. Filme ilişkin araştırmalar arasında, filmdeki bazı sahnelerde yer alan doğa manzaraları nedeniyle "Nasipse OIur nerede çekildi?" sorusu yer alıyor. İşte, yerli romantik komedi filmi Nasipse Olur konusu ve oyuncuları!

NASİPSE OLUR FİLMİ KONUSU

Küçük bir kasabada yaşayan ancak hayalleri bu kasabaya sığmayan Günfer art arda gelen kötü olaylarla mücadele etmektedir. Kahramanı olarak gördüğü babasını kaybeden Günfer tüm planlarını askıya alarak babasından kalan fırını işletir. Ancak amcasının kumar borcu yüzünden babasından yadigar ekmek fırınını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Bir yandan da nişanlısı tarafından aldatıldığını öğrenen Günfer, tam da bu çıkmazdayken Gökhan ile karşılaşır. Gökhan ona hem hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunar hem de içinde bulunduğu zor durumdan onu kurtarır. İkili kendilerini bir anda aşk hikayesinin içinde bulur.

NASİPSE OLUR OYUNCULARI

Burak Sevinç - Gökhan Hancıoğlu

Algı Eke - Günfer Öztürk

Nur Sürer - Neriman Hancıoğlu

Zeyno Eracar - Rukiye Öztürk

Erdem Baş - Nihat

Ünal Yeter - Ender

Barış Başar - Taksici Tayfun

Hakan Bulut - Rıza

Yeşim Dalgıçer - Gül Öztürk

Selahattin Taşdöğen - Hamdi

Kıvanç Baran Arslan - Kalfa Mustafa

Eylem Sezgin - Sevim Hancıoğlu

Derya Şen - Ayten

Aşkım Kapışmak - Pastahaneci

Sefa Yıldırım

Yönetmen: Selahattin Sancaklı

Yapımcı: Vahdet Erdoğan

Senarist: Barış Başar

NASİPSE OLUR NEREDE ÇEKİLDİ?

Nasipse Olur filmi Sinop'un Boyabat ilçesinde çekilmiştir. Filmde yer alan kale ise Boyabat Kalesi'dir.

NASİPSE OLUR 2 ÇIKACAK MI?

Nasipse Olur filminin devam filmi çekilip çekilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Nasipse Olur devam filmi duyurulursa detaylar haberimizde yer alacak.

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Nasipse Olur nerede çekildi? Nasipse Olur filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
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