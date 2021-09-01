Nasipse Olur nerede çekildi? Nasipse Olur filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Televizyon yayın akışını takip eden ve yerli romantik komedi filmlerini sevenler, bugün Nasipse Olur filmini yakından takip ediyor. Filme ilişkin araştırmalar arasında, filmdeki bazı sahnelerde yer alan doğa manzaraları nedeniyle "Nasipse OIur nerede çekildi?" sorusu yer alıyor. İşte, yerli romantik komedi filmi Nasipse Olur konusu ve oyuncuları!
NASİPSE OLUR FİLMİ KONUSU
Küçük bir kasabada yaşayan ancak hayalleri bu kasabaya sığmayan Günfer art arda gelen kötü olaylarla mücadele etmektedir. Kahramanı olarak gördüğü babasını kaybeden Günfer tüm planlarını askıya alarak babasından kalan fırını işletir. Ancak amcasının kumar borcu yüzünden babasından yadigar ekmek fırınını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Bir yandan da nişanlısı tarafından aldatıldığını öğrenen Günfer, tam da bu çıkmazdayken Gökhan ile karşılaşır. Gökhan ona hem hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunar hem de içinde bulunduğu zor durumdan onu kurtarır. İkili kendilerini bir anda aşk hikayesinin içinde bulur.
NASİPSE OLUR OYUNCULARI
Burak Sevinç - Gökhan Hancıoğlu
Algı Eke - Günfer Öztürk
Nur Sürer - Neriman Hancıoğlu
Zeyno Eracar - Rukiye Öztürk
Erdem Baş - Nihat
Ünal Yeter - Ender
Barış Başar - Taksici Tayfun
Hakan Bulut - Rıza
Yeşim Dalgıçer - Gül Öztürk
Selahattin Taşdöğen - Hamdi
Kıvanç Baran Arslan - Kalfa Mustafa
Eylem Sezgin - Sevim Hancıoğlu
Derya Şen - Ayten
Aşkım Kapışmak - Pastahaneci
Sefa Yıldırım
Yönetmen: Selahattin Sancaklı
Yapımcı: Vahdet Erdoğan
Senarist: Barış Başar
NASİPSE OLUR NEREDE ÇEKİLDİ?
Nasipse Olur filmi Sinop'un Boyabat ilçesinde çekilmiştir. Filmde yer alan kale ise Boyabat Kalesi'dir.
NASİPSE OLUR 2 ÇIKACAK MI?
Nasipse Olur filminin devam filmi çekilip çekilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Nasipse Olur devam filmi duyurulursa detaylar haberimizde yer alacak.